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柯淑勤遭人霸凌無處泣訴 悔悟當年曾是「霸凌者」

2017/05/12 07:23

柯淑勤被學生漠視。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕在公視、TVBS《酸甜之味》中飾演高中英文老師的柯淑勤，因跟學生發生口角，而遭刻意錄影PO網路成為議論對象，柯淑勤不僅百口莫辯，還被學生言語公然霸凌，滿腹委屈瞬間淚崩。說起這場被學生們漠視的戲，柯淑勤表示這其實是她國中時期發生過的真實事件，只是角色互換了，柯淑勤說：「我就是那個發動大家霸凌老師的人，很壞！」。

柯淑勤被學生漠視。（TVBS提供）

國中時期的柯淑勤個性叛逆，上課喜歡聽音樂、做自己的事情，不專心聽課，因此被老師看不順眼，常叫她罰站，個性大姐頭的她某天要同學們不准跟老師敬禮，同學們臣服於她的惡勢力，除了班長外，沒人理會老師，看到老師眼中閃過受傷難過的神情，柯淑勤說：「當下就驚覺自己做錯了！從此沒再這樣對老師。」

大姐頭煽動同學漠視老師。（TVBS提供）

母親節即將到來，回想收過印象最深刻的母親節禮物，柯淑勤大笑說：「兒子送我兩包瓜子！」原來柯淑勤兒子某年不曉得該送什麼，但默默觀察到媽媽特別喜歡某個牌子的瓜子，就跑去買了兩包瓜子放在桌上，還酷酷地對柯淑勤說：「你的母親節禮物在桌上。」看到禮物是瓜子的柯淑勤哭笑不得，但一方面又覺得兒子很貼心，她說：「沒想到他會注意到我喜歡哪個牌子的瓜子，這點很難得啊。」

學生嗆柯淑勤，柯淑勤急於為自己辯駁。（TVBS提供）

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