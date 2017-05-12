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（獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾

2017/05/12 07:14

J.K.羅琳日前傳出想將B.J.羅琳的小說《神秘之島》搬上大銀幕，但製片說法疑點重重。（路透社）

〔記者許世穎／專訪〕以《哈利波特》紅遍全球的英國小說家J.K.羅琳，最近傳出欲將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》（暫譯，The Misfit Tribe: Secret of the Island Treasure）搬上大銀幕，並有可能來台選角。不過關於製片劉濬嘉所提出的資料卻是疑點重重，經本報記者追查下發現，該案子可能連八字都沒一撇，甚至不存在！

製片劉濬嘉前天下午透露，《神秘之島》由J.K.羅琳與美國洛杉磯一家名為「綠寶石」（Emerald Coast Productions LLC）的新製作公司合作，亞洲方面則由他負責，更說一開始美方想找中國演員，不過因為他本身是台灣人，所以希望美方能先考慮中國以外的演員，因此目前選角除了台灣，還包括香港、澳門、新加坡及馬來西亞，更說希望在台取景，尤其是他的故鄉台中。

業內人士私下討論，認為整件事疑點重重，且台灣電影界多位重要製片、發行公司、出版界，以及上海電影公司、新加坡媒體等，都沒聽過此片子或此拍攝案，甚至美國也無相關消息，無論計畫、傳言都沒聽說、沒發表，也無外電資訊，目前關於該片消息，全來自劉濬嘉的「選角徵求」消息。

劉濬嘉對製片工作相當門外漢，受訪時也毫不諱言：「在這方面我確實沒任何經驗」，對此也讓人懷疑，這個大案子的亞洲區計畫會由他負責？他表示，該片像J.K.羅琳其他改編作品一樣，由華納兄弟電影公司做全球發行，後又改口亞洲一些地區的發行權在他公司手上，「身為出資方，我擁有推薦演員、發行權利」，前後說詞明顯不一。

劉濬嘉也表示，該片預計今年8月開拍，大約花2個月時間拍攝，後製3個月就足夠，暫定2018年3月份上映，可是無論是選角、拍攝、後製的時間都非常趕。最關鍵的是，據查，華納兄弟電影公司的內部片單從2018到2020年都沒有該片計畫，對此他一開始用資金未完全到位解釋，被記者質疑「資金沒到位就可以開拍？」他才說和「綠寶石」製作公司聯繫的結果是「還沒和華納兄弟簽約」，試問，未簽約怎能確認對方要做發行？

而劉濬嘉提出的兩個證據，一是J.K.羅琳寫給他的信，但出示的信函上寄件者信箱網址卻都「被隱蔽」，但他宣稱該信是羅琳本人寫的，而記者也透過管道查證，羅琳的拍片計畫小組並未提過這部作品。

另外，他也附上一封來自「華納兄弟」的信件，卻是「WB Home Video」（華納家庭娛樂），他堅稱自己和華納的VP（位階類似副總）吃過飯詳談，當記者質疑是哪一位VP，他先說可以給對方名字，建議記者打去國外總公司詢問，後又說不能隨意洩漏，之後又解釋對方是「藍光部門」的VP：「就算是藍光部門，他還是華納兄弟的VP」，部門根本不同，他卻認為這樣代表對方會做發行，相當費解。

不過，由於劉濬嘉堅稱這電影真的存在，每句話說來都充滿自信，對於相關製片問題被質疑，多以自己經驗不足回應。也許他真的是第一次接觸電影製片工作，不了解實情，但若要進行選角甚至開拍，或要求政府部門幫忙，此案看起來真的充滿令人不解的疑點。

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