聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說...
2017/05/12 07:27
熊黛林（右）避談有關前男友郭富城（左）的話題。（合成圖，香港成報提供、翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲的香港天王郭富城，日前與22歲的小模方媛結婚，曾與他有過7年感情的熊黛林，之前被爆出在工作場合，因不滿聽到前男友郭富城結婚消息而鬧脾氣，未完成活動就離去。熊黛林昨出席品牌活動，又再被問及此事，她依舊冷冷地表示：「有些不太關我事的事情，就不回答了。」
熊黛林2006年與郭富城合拍《風之子》MV，2人一吻定情，她當了7年名義上的「城嫂」，因男方始終不願公開其名分，最終黯然分手。
熊黛林去年嫁給郭可頌，順利成為百億「郭太」，前陣子還被媒體直擊，2人一起來台灣旅遊，還被捕捉到甜蜜餵食的畫面，熊黛林昨也說，「當天放鬆了戒備，不知道連吃東西都有人偷拍，這些都是新婚夫妻的正常生活。」
但提到她日前聽聞郭富城結婚而不爽一事，熊黛林立刻冷冷地表示：「有些不太關我事的事情，就不回答了。」依舊避談郭富城。
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