限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說...

2017/05/12 07:27

熊黛林（右）避談有關前男友郭富城（左）的話題。（合成圖，香港成報提供、翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲的香港天王郭富城，日前與22歲的小模方媛結婚，曾與他有過7年感情的熊黛林，之前被爆出在工作場合，因不滿聽到前男友郭富城結婚消息而鬧脾氣，未完成活動就離去。熊黛林昨出席品牌活動，又再被問及此事，她依舊冷冷地表示：「有些不太關我事的事情，就不回答了。」

郭富城日前與22歲的小模方媛結婚。（香港成報提供）

熊黛林2006年與郭富城合拍《風之子》MV，2人一吻定情，她當了7年名義上的「城嫂」，因男方始終不願公開其名分，最終黯然分手。

熊黛林去年嫁給郭可頌，順利成為百億「郭太」，前陣子還被媒體直擊，2人一起來台灣旅遊，還被捕捉到甜蜜餵食的畫面，熊黛林昨也說，「當天放鬆了戒備，不知道連吃東西都有人偷拍，這些都是新婚夫妻的正常生活。」

但提到她日前聽聞郭富城結婚而不爽一事，熊黛林立刻冷冷地表示：「有些不太關我事的事情，就不回答了。」依舊避談郭富城。

相關新聞

推薦新聞
忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別 忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別
2017/05/12 08:22
中國女主播攔路人打野戰 活春宮全程直播 中國女主播攔路人打野戰 活春宮全程直播
2017/05/12 08:02
安達祐實凍齡自拍 35歲堅不賣肉 安達祐實凍齡自拍 35歲堅不賣肉
2017/05/12 08:00
吳綺莉想起小龍女覺得諷刺 自嘲17歲時也任性 吳綺莉想起小龍女覺得諷刺 自嘲17歲時也任性
2017/05/12 07:43
防彈少年團夯爆 日本公信榜奪冠 防彈少年團夯爆 日本公信榜奪冠
2017/05/12 07:42
新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色 新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色
2017/05/12 07:38
《勁爆女子監獄》第5季6月回歸！監獄姊妹放下心結伸張正義 《勁爆女子監獄》第5季6月回歸！監獄姊妹放下心結伸張正義
2017/05/12 07:32
聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說... 聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說...
2017/05/12 07:27
金素妍甜勾李尚禹 維也納秘拍婚照喜孜孜 金素妍甜勾李尚禹 維也納秘拍婚照喜孜孜
2017/05/12 07:17
（獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾 （獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾
2017/05/12 07:14
美魔女莎嬸獲頒年度母親 疼3養子視如己出 美魔女莎嬸獲頒年度母親 疼3養子視如己出
2017/05/12 06:26
分手後更開心 奧蘭多新片扮搞笑殺手 分手後更開心 奧蘭多新片扮搞笑殺手
2017/05/11 20:17
《神鬼奇航5》全球首映 強哥人氣王紅毯簽兩輪 《神鬼奇航5》全球首映 強哥人氣王紅毯簽兩輪
2017/05/11 20:13
跳海辣模夜店直播脫衣舞 遭飆粗口摔酒瓶後失聯 跳海辣模夜店直播脫衣舞 遭飆粗口摔酒瓶後失聯
2017/05/11 19:18
影后慘遭劈腿 小三竟是閨蜜！ 影后慘遭劈腿 小三竟是閨蜜！
2017/05/11 18:25
楊冪國際影展封后 中國導演嗆「丟誰的臉」 楊冪國際影展封后 中國導演嗆「丟誰的臉」
2017/05/11 18:13
凱特哈德森大方認愛 和男友在首映親吻放閃 凱特哈德森大方認愛 和男友在首映親吻放閃
2017/05/11 18:12
死侍動畫版開拍 成人劇情登上小螢幕 死侍動畫版開拍 成人劇情登上小螢幕
2017/05/11 17:22
女朋友要來了！GFRIEND海外巡演首站7/9獻台粉 女朋友要來了！GFRIEND海外巡演首站7/9獻台粉
2017/05/11 17:00
（影音）當神仙姐姐好難！劉亦菲甩胖「甜點只能嚐味」 （影音）當神仙姐姐好難！劉亦菲甩胖「甜點只能嚐味」
2017/05/11 16:34
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.