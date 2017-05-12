豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
2017/05/12 07:25
豬哥亮（右）2012年因《豬哥會社》讓渡事件與余天鬧翻。（資料照）
〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮昨凌晨5點無預警撥電話給余天，2人在電話中互認對方，才正要展開破冰大戲時，電話就被不明人士給搶走，打亂了豬哥亮的破冰TEMPO，此後余家人一直回撥，從5點一直到中午，電話都沒人接。昨傳出其實背後打斷這場和解戲碼的人，就是豬哥亮與第一任老婆所生的大兒子謝順福，擋駕豬哥亮與余天破冰。
謝順福此舉讓余家人非常不解，不懂為何只是想講電話都不行，更別說探病，昨李亞萍透露，她不是不想去看，因差在仍未得取得豬家人點頭，余家人才可出動，拒絕不請自來，但她已撂話約莫這2天，一定要見到豬哥亮。
至昨晚為止，余家人都未現身台大，晚間約8點半左右，豬哥亮病房出現人影閃過，顯示家屬等仍照護中，不過當時整棟台大其他病房都燈火通明，唯豬哥亮病房關了數盞燈，窗簾也緊拉半掩，加上那通講沒幾句就被神秘腰斬的電話，導致豬哥亮這樁命危史更異常防備。
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