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難民冒死渡海紀錄片奪金熊獎 促國際醫療進駐

2017/05/12 07:42

《海上焰火》紀錄難民冒死渡海赴歐逃難的經歷。（前景娛樂提供）

〔記者盧家豪／綜合報導〕義大利導演吉安弗蘭科羅西作品《海上焰火》，去年拿下柏林影展金熊獎，也是首部得獲柏林最高獎項的紀錄片。

電影在超過60國上映並受到關注後，英國國家保健署即宣布將配置更多醫療人員到島上，也讓原本島上唯一的醫生佩德羅能有空檔，隨著劇組到各國宣導難民議題。

佩德羅巴爾多羅醫生原是「蘭佩杜薩」島唯一的醫生，曾救治無數難民。（前景娛樂提供）

該片以敘利亞、中東難民逃往歐洲的第一線，義大利南端的「蘭佩杜薩」島為背景，透過12歲男孩Samuele的生活視角，對比難民血淚與當地居民寧靜生活。

吉安弗蘭科透露，他2014年來到蘭佩杜薩島時，原本只是計畫拍個10分鐘的短片，但當年過60歲的巴爾多羅與他談到20多年來曾搶救的近25萬名難民，見過的焦屍、溺水屍體、重傷的婦女和小孩，吉安弗蘭科形容：「我在他的世界裡所看到的黑暗與悲劇，是沒有任何人會希望在有生之年目睹的」，於是才催生了《海上焰火》。

之後，就連獲頒金熊獎時，吉安弗蘭柯仍掛心還在前仆後繼的難民，他在台上發表感言時說：「此刻，我仍為那些抱著希望卻從未能活著抵達藍佩杜薩島的人們感到悲傷，我想將這個獎，獻給始終張開手臂歡迎難民的蘭佩杜薩島民。」

《海上焰火》導演吉安弗蘭科羅西從梅莉史翠普手上接過金熊獎。（前景娛樂提供）

目前《海上焰火》現正上映中。此外，台北光點將舉辦「《海上焰火》深度對談｜遠方人的故事」講座，由紀錄片導演沈可尚、台大教授藍佩嘉、獨立記者劉致昕進行對談，詳見：https://goo.gl/rtwBvs

《海上焰火》預告片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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