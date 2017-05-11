許效舜吃藥注射熬痛風 笑星後輩等卡位

《瘋神無雙》邁入第7年，KUSO經典電影「功夫」。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕衛視中文台《瘋神無雙》邁入第7年，今天（10日）錄製新單元KUSO經典電影《功夫》，許效舜巧扮周星馳，山豬帶假髮弄捲子穿睡衣假扮「包租婆」，問是否會收固定班底們為弟子？許效舜打趣說被供奉的都不長久，以前王偉忠總會用這類話題來吊大家胃口，當時年輕的他就會想說是不是自己在哪個橋段表現得特好，結果王偉忠最後的答案是現場的道具桌子表現得最好，讓他空歡喜一場，許效舜還是勉勵後輩要有自己的特色。

許效舜巧扮周星馳。（衛視中文台提供）

許效舜長期受痛風之苦，日前還吃藥打針繼續拍攝，阿虎搞笑說：「舜哥你先休息，我們來就好。」許效舜也幽默回應「不行，孩子還小」，語畢，山豬笑說「我最近也很有感」，日前十字韌帶受傷的他，現在遇到天氣變化就不舒服。許效舜說雖然身體微恙，但他的精神狀況相當好，跟年輕人一起拍攝搞笑短劇，一直不斷創意發想，讓他非常開心。

山豬帶假髮弄捲子穿睡衣假扮「包租婆」。（衛視中文台提供）

節目這回大玩星爺的經典電影，光搭棚景就花了兩個星期，而且每次KUSO國內外經典的作品在主視覺都有承其精髓，最近在報名金鐘獎，他幽默期許做了7年的《瘋神無雙》能在美術組入圍得獎。精彩內容請鎖定每週日晚間9點衛視中文台《瘋神無雙》。

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