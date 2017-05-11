女兒急嫁夫 JR狠心做這件事斬情絲

JR說自己就是十足的貓奴，羅賓都用喵喵叫來支使他做事。（天晴音樂提供）

〔記者洪素津／台北報導〕JR紀言愷是十足寵物奴，養了一貓一狗，他的愛貓羅賓養了十幾年，愛女小胖妹則是一隻狐狸博美，由於羅賓年紀比較大，視力也已經退化，JR說自己就是十足的貓奴，羅賓都用喵喵叫來指使他做事，但也因為體恤愛貓年邁，他做得心甘情願。

JR發現小胖妹只要看到有人作勢要打他就會流露出凶狠的表情和憤怒的低鳴聲。（天晴音樂提供）

JR提到小胖妹忠心護主，有一次帶牠去打球，對方球員犯規推了JR一下，在場邊的小胖妹竟然急得汪汪大叫，一副要衝上去保護JR的神情，自此以後JR也才發現，小胖妹只要看到有人作勢要打JR，就會流露出凶狠的表情和憤怒的低鳴聲，屢試不爽，笑說真是一隻神犬。

JR這一年來十分掙扎，一方面想要替小胖妹找個好婆家，另一方面又聽到獸醫師給的建議，要讓小胖妹在年紀不算太大的時候進行結紮手術，他花了一年時間猶豫不定也問遍圈內好友，沒想到找了一年，始終找不到「門當戶對」的好婆家，最後JR聽從醫生的指示忍痛為小胖妹進行結紮手術，他說雖然自己很捨不得讓小胖妹挨一刀，但好在現在的獸醫技術非常進步，用內腔鏡開了兩個小洞，傷口非常小就完成手術，目前也靜待醫生取出卵巢之後化驗的結果。