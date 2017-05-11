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媽媽逼相親 翁立友只顧獻上第一次

2017/05/11 22:13

製作單位還特製「有夠會唱」匾額，幫翁立友慶生。（豪記唱片提供）

〔記者洪素津／台北報導〕翁立友攻蛋成真，9月2日將在台北小巨蛋開唱，翁立友直說這事比終身大事還重要，好友蕭煌奇也傳授攻蛋秘笈，睡好眠聲音就無敵強！提到感情，翁立友笑說近年來被強迫相親，每天都在跟媽媽玩捉迷藏，現在攻蛋比終身大事重要，並打趣這個年紀了，應該很少有「第一次」了吧！因此很珍惜首次站上巨蛋開唱。

好友蕭煌奇（右）傳授攻蛋秘笈，睡好眠聲音就無敵強。（豪記唱片提供）

前天翁立友過42歲生日，好友蕭煌奇、張蓉蓉、方宥心準備麥克風造型蛋糕慶生，製作單位還特製「有夠會唱」匾額，提到42歲生日，翁立友笑說母親真的著急了，近來頻頻為他安排相親，「每天都會送上好多資料問我意見，嚇得我一回家就躲回房間搞自閉」，他表示感情的事就隨緣，有緣自然就碰到，而生日願望，他認為站上巨蛋舞台，就是美夢成真了。

近日翁立友推出新輯《我做你的靠山》，好友孔鏘擔任製作人，翁立友笑說跟好兄弟孔鏘老師首次一起合作音樂，平日好交情，一進錄音室還是公事公辦，感謝孔鏘老師的音樂發想，讓新專輯有很多的曲風變化。

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