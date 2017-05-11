瘦身瘦掉通告量 白雲月收入慘蒸發九成

白雲為身體健康選擇胃部切除手術。（翻攝自白雲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人白雲4年前為身體健康著想，進行切胃手術瘦身，一舉甩掉43公斤，不料少了肉肉形象，通告量竟也隨之大減，從月入百萬變成約10萬，僅有當年的十分之一，雖然演藝事業不如以往，但白雲仍希望自己健健康康的，坦言「再來一次，我仍會選擇同樣的路。」

白雲4年來成功瘦身43公斤，通告量卻不如以往。（翻攝自白雲臉書）

據《聯合報》報導，白雲過去憑著福態形象和搞笑功力上遍各大通告節目，但卻也因為肥胖影響健康，4年前他下定決心做胃部切除手術，至今從128公斤減到85公斤，不料甩肉成功卻也甩掉了通告，目前通告量僅有過去的十分之一。不過，他並沒有因此後悔，「生命是不能賭的，賺得多若不健康突然猝死，好友們到墳前上個香就沒了，兩個兒子要靠誰養？」更直呼瘦身後連菜錢都省掉很多。

雖然收入僅有當年的十分之一，但白雲（右）表示不會後悔減肥。（翻攝自白雲臉書）

除了白雲外，過去的通告咖像是小鐘、張克帆、Nono等也都鮮少出現在節目中，白雲透露，現在的通告藝人有許多後輩竄起，資深藝人的通告費大概落在1到2萬，而新人則在萬元以下，「熟與不熟的單位都要我算便宜一點，我當然知道，他們非必要，不會來找我。」相較於過去賺得多卻揮霍，白雲表示現在反而能健康享受人生，很滿意現在的生活。