限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

涂善存吹整濃密腿毛Man爆 張軒睿惡搞偷換臉

2017/05/11 21:18

涂善存拍攝廣告，獻腿毛上髮蠟初體驗。（佳葳娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小金城武」涂善存因演出《飛魚高校生》的「阿浪」一角知名度漸開，前陣子他為超商所推出的「涼感衣」拍攝平面廣告，不過就在拍攝當天，他竟遇到導演對他提出「特殊」的要求！

涂善存腿毛濃密，遭導演要求拿吹風機吹整。（佳葳娛樂提供）

由於廣告需要穿著短褲拍攝，本身腿毛濃密的涂善存，當在進行梳毛的時候，導演赫然發現他有一雙毛毛腿，於是立刻請髮型師除了吹整涂善存的頭髮，他兩腳的腿毛也必須平順整齊，看到髮型師拿著吹風機吹著自己的腿毛，並抺上些許髮蠟，讓涂善存忍不住大笑：「這真是特別的經驗。」

涂善存為超商拍攝的涼感衣平面廣告，最近曝光率超高。（佳葳娛樂提供）

前不久涂善存才剛拍完全球華人影音平台Vidol的首部自製旗艦威劇《我的未來男友》，戲還沒開拍前，他就已經認識「狼王子」張軒睿，開拍後兩人變得更麻吉，平時等戲時就愛打打鬧鬧，尤其張軒睿沒事就愛跟劇組的人及演員「練瘋話」，相處久了涂善存也會跟著亂搭話，結果被工作人員笑說：「你怎麼學壞了！」

涂善存代言超商涼感衣。（佳葳娛樂提供）

涂善存笑著透露，涼感衣的平面廣告剛登在各大便利商店時，有人看到後便拍下照片並傳到演員的群組裡，那陣子張軒睿迷上P圖，他看到後，馬上利用等戲的時間，偷偷把廣告照裡涂善存的帥臉，透過手機程式換成自己的臉，然後再傳回給涂善存，煞有其事的稱自己才是真正的廣告主角，讓他看了當場哭笑不得。

涂善存代言超商涼感衣。（佳葳娛樂提供）涂善存為超商拍攝的涼感衣平面廣告，最近曝光率超高。（佳葳娛樂提供）張軒睿（左起）、涂善存及黃宏軒私下曾一同出遊。（翻攝涂善存臉書）涂善存（右）、張軒睿拍《我的未來男友》常玩在一塊。（翻攝涂善存臉書）涂善存驚人腿毛。（翻攝自Instagram）

相關新聞

推薦新聞
余天追問病情被掛電話 豬哥亮破冰「亂打的」 余天追問病情被掛電話 豬哥亮破冰「亂打的」
2017/05/11 18:28
（影音）明天就要入伍 李敏鎬今天公開了這個...！ （影音）明天就要入伍 李敏鎬今天公開了這個...！
2017/05/11 13:19
豬哥亮清晨破冰余天 李亞萍「必見最後一面」 豬哥亮清晨破冰余天 李亞萍「必見最後一面」
2017/05/11 16:58
遛完咘咘抱Bo妞 修杰楷甜喊「好一個幸福循環」 遛完咘咘抱Bo妞 修杰楷甜喊「好一個幸福循環」
2017/05/11 13:54
辜莞允上空解放D奶 U型側乳線被看光 辜莞允上空解放D奶 U型側乳線被看光
2017/05/11 14:15
（影音）導演爆章子怡遭初識演員強暴：對方夠帥意願提升 （影音）導演爆章子怡遭初識演員強暴：對方夠帥意願提升
2017/05/11 15:46
「每晚都會濕！」香港波神自曝閨房秘辛 「每晚都會濕！」香港波神自曝閨房秘辛
2017/05/11 12:55
綜藝大哥驚爆欠600萬賭債 黑道衝進電視台押人 綜藝大哥驚爆欠600萬賭債 黑道衝進電視台押人
2017/05/11 19:36
郭泰源私下被爆如小孩般幽默 張瓊姿吃醋回「只屬於女兒」 郭泰源私下被爆如小孩般幽默 張瓊姿吃醋回「只屬於女兒」
2017/05/11 13:29
華人首家AV公司成立？台灣男優出道倒數計時 華人首家AV公司成立？台灣男優出道倒數計時
2017/05/11 13:10
黃沐妍爆小小瑜耍大牌 她喊冤淚崩30分鐘 黃沐妍爆小小瑜耍大牌 她喊冤淚崩30分鐘
2017/05/11 19:21
主播淚灑攝影棚 郭于中劉宜函感念母恩哭了 主播淚灑攝影棚 郭于中劉宜函感念母恩哭了
2017/05/11 15:51
女朋友要來了！GFRIEND海外巡演首站7/9獻台粉 女朋友要來了！GFRIEND海外巡演首站7/9獻台粉
2017/05/11 17:00
楊冪國際影展封后 中國導演嗆「丟誰的臉」 楊冪國際影展封后 中國導演嗆「丟誰的臉」
2017/05/11 18:13
跳海辣模夜店直播脫衣舞 遭飆粗口摔酒瓶後失聯 跳海辣模夜店直播脫衣舞 遭飆粗口摔酒瓶後失聯
2017/05/11 19:18
30歲希臘女星陳屍家中 死前曾叫救護車求生 30歲希臘女星陳屍家中 死前曾叫救護車求生
2017/05/11 18:53
落選港姐大翻身 D奶主播一脫變姣精 落選港姐大翻身 D奶主播一脫變姣精
2017/05/11 14:03
23年前爸爸因空難離世 陳建州：為他努力的活 23年前爸爸因空難離世 陳建州：為他努力的活
2017/05/11 14:44
李棟旭週週飛香港 有這麼愛嗎？ 李棟旭週週飛香港 有這麼愛嗎？
2017/05/11 15:37
洋老公撇小三疑雲 曝對馬雅舒一見鍾情 洋老公撇小三疑雲 曝對馬雅舒一見鍾情
2017/05/11 20:11
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.