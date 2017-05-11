涂善存吹整濃密腿毛Man爆 張軒睿惡搞偷換臉

涂善存拍攝廣告，獻腿毛上髮蠟初體驗。（佳葳娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小金城武」涂善存因演出《飛魚高校生》的「阿浪」一角知名度漸開，前陣子他為超商所推出的「涼感衣」拍攝平面廣告，不過就在拍攝當天，他竟遇到導演對他提出「特殊」的要求！

涂善存腿毛濃密，遭導演要求拿吹風機吹整。（佳葳娛樂提供）

由於廣告需要穿著短褲拍攝，本身腿毛濃密的涂善存，當在進行梳毛的時候，導演赫然發現他有一雙毛毛腿，於是立刻請髮型師除了吹整涂善存的頭髮，他兩腳的腿毛也必須平順整齊，看到髮型師拿著吹風機吹著自己的腿毛，並抺上些許髮蠟，讓涂善存忍不住大笑：「這真是特別的經驗。」

涂善存為超商拍攝的涼感衣平面廣告，最近曝光率超高。（佳葳娛樂提供）

前不久涂善存才剛拍完全球華人影音平台Vidol的首部自製旗艦威劇《我的未來男友》，戲還沒開拍前，他就已經認識「狼王子」張軒睿，開拍後兩人變得更麻吉，平時等戲時就愛打打鬧鬧，尤其張軒睿沒事就愛跟劇組的人及演員「練瘋話」，相處久了涂善存也會跟著亂搭話，結果被工作人員笑說：「你怎麼學壞了！」

涂善存代言超商涼感衣。（佳葳娛樂提供）

涂善存笑著透露，涼感衣的平面廣告剛登在各大便利商店時，有人看到後便拍下照片並傳到演員的群組裡，那陣子張軒睿迷上P圖，他看到後，馬上利用等戲的時間，偷偷把廣告照裡涂善存的帥臉，透過手機程式換成自己的臉，然後再傳回給涂善存，煞有其事的稱自己才是真正的廣告主角，讓他看了當場哭笑不得。

涂善存代言超商涼感衣。（佳葳娛樂提供） 涂善存為超商拍攝的涼感衣平面廣告，最近曝光率超高。（佳葳娛樂提供） 張軒睿（左起）、涂善存及黃宏軒私下曾一同出遊。（翻攝涂善存臉書） 涂善存（右）、張軒睿拍《我的未來男友》常玩在一塊。（翻攝涂善存臉書） 涂善存驚人腿毛。（翻攝自Instagram）