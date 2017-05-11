引發兩男談判 吳思賢：這種女生不太OK

吳慷仁（右）與吳思賢在《極品絕配》一同到廁所談判。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森週五華劇《極品絕配》上週播出收視再度破2，本週播出邵雨薇在一場聚會中，瞬間成為了吳慷仁的「未婚妻」，讓一直默默守候在邵雨薇身旁的「小樂」吳思賢打擊不小，飾演隱藏版富二代的他，決定要面對面與吳慷仁所飾演的霍廷恩PK，兩人談判場所還選在廁所，吳慷仁笑說：「兩人廁所席地而坐，很有創意！」

談判地點在五星級飯店的廁所，吳慷仁（右）與吳思賢笑稱又香又乾淨。（三立提供）

這場戲劇組特地挑在某五星級飯店的廁所，吳思賢笑說，廁所超香又乾淨，完全不輸套房，拍攝起來還挺愉快，如果現實生活有人這樣的談判地點，應該是蠻幽默又超酷的。這場戲兩男除了PK談判之外，其實也進行一場「Man's talk」，他表示自己從沒有為了一個女生跟其他男生談判過，如果真的會這麼做，就代表那個女生不太OK，他說：「就要那女生自己想清楚要什麼！」不過提到人生中唯一有跟人互「尬」的經驗，應該是在讀書時期的熱舞社，只不過當時尬的方式是舞蹈，挑戰意味濃厚，也是在證明自己不是弱者，吳思賢笑說：「男人就是會這麼幼稚！」

吳思賢（右）和吳慷仁戲中都心儀邵雨薇。（三立提供）

吳思賢劇中因髮型而被形容是「小郭富城」，痴情暧男形象打動不少觀眾的心，有網友認為他深情演出絕對不輸大叔吳慷仁，如劇中對白所說「我不覺得我會輸給一個突然蹦出來的大叔」，這次的演出，也讓許多人感受到屁孩終於長大了。

吳慷仁（左）笑稱與吳思賢在廁所談判有創意。（三立提供）