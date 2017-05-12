（贈票）D.O.《純情》演出「眼」技獲讚 金所炫黑妝素顏扮漁村少女秀歌藝

D.O.（左）與金所炫在電影《純情》談純純的愛，演技獲好評。（可樂電影提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「EXO」成員D.O.日前以《純情》勇奪「百想藝術大賞」電影類最佳人氣男星獎，他在片中化身「純情男」，細膩的演技讓導演李恩姬忍不住大讚「有一雙像窗戶般的眼睛」。而有「國民妹妹」之稱的金所炫，則挑戰素顏演出、化曬黑妝，並苦練方言，甚至小秀歌技令人驚豔。



金所炫在戲中飾演淳樸甜美的漁村少女「秀玉」，清新純真的少女氣息讓她一舉被封為新任的「國民初戀」，而導演李恩姬對於她的演出也讚不絕口，「金所炫就是『秀玉』，是位兼具純真與清純的演員。」電影《純情》敘述電台DJ亨俊，某天收到一封寄到現場直播節目的信，而寄件人正是他深埋在心中，23年前的初戀秀玉，透過2小時的電台現場直播，描述主角們的初戀與友情。



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