限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（贈票）D.O.《純情》演出「眼」技獲讚 金所炫黑妝素顏扮漁村少女秀歌藝

2017/05/12 11:55

D.O.（左）與金所炫在電影《純情》談純純的愛，演技獲好評。（可樂電影提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「EXO」成員D.O.日前以《純情》勇奪「百想藝術大賞」電影類最佳人氣男星獎，他在片中化身「純情男」，細膩的演技讓導演李恩姬忍不住大讚「有一雙像窗戶般的眼睛」。而有「國民妹妹」之稱的金所炫，則挑戰素顏演出、化曬黑妝，並苦練方言，甚至小秀歌技令人驚豔。


金所炫在戲中飾演淳樸甜美的漁村少女「秀玉」，清新純真的少女氣息讓她一舉被封為新任的「國民初戀」，而導演李恩姬對於她的演出也讚不絕口，「金所炫就是『秀玉』，是位兼具純真與清純的演員。」電影《純情》敘述電台DJ亨俊，某天收到一封寄到現場直播節目的信，而寄件人正是他深埋在心中，23年前的初戀秀玉，透過2小時的電台現場直播，描述主角們的初戀與友情。


「日韓巨星映畫祭：華麗之惡」影展將於今起在台放映，《單身騎士》、《葛城事件》、《純情》、《極惡刑事》、《回聲戀習曲》、《藍心狂想曲等6部日韓新片將輪番上映；此外，《自由娛樂頻道》也將贈出影展交換券，詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
2017/05/12 07:25
索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
2017/05/12 08:41
余天清晨接到豬哥亮來電 講了這些話 余天清晨接到豬哥亮來電 講了這些話
2017/05/12 06:00
郭泰源2度罹癌 張瓊姿瞞著好姊妹有苦衷 郭泰源2度罹癌 張瓊姿瞞著好姊妹有苦衷
2017/05/12 07:34
忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別 忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別
2017/05/12 08:22
婚姻被爆陷危機？伊能靜親上火線說分明 婚姻被爆陷危機？伊能靜親上火線說分明
2017/05/12 08:38
美魔女莎嬸獲頒年度母親 疼3養子視如己出 美魔女莎嬸獲頒年度母親 疼3養子視如己出
2017/05/12 06:26
（獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾 （獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾
2017/05/12 07:14
富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG 富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG
2017/05/12 10:46
楊采妮順產雙胞胎 孫燕姿搶抱好友萌兒 楊采妮順產雙胞胎 孫燕姿搶抱好友萌兒
2017/05/12 07:36
前女優被20壯漢圍逼簽約拍AV 淚訴：沒人想被當公車 前女優被20壯漢圍逼簽約拍AV 淚訴：沒人想被當公車
2017/05/12 10:07
吳綺莉想起小龍女覺得諷刺 自嘲17歲時也任性 吳綺莉想起小龍女覺得諷刺 自嘲17歲時也任性
2017/05/12 07:43
聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說... 聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說...
2017/05/12 07:27
豬哥亮再傳死訊 主治醫師說話了 豬哥亮再傳死訊 主治醫師說話了
2017/05/12 06:00
又是癌！女星乳癌開刀 醫生說要這樣才能活命 又是癌！女星乳癌開刀 醫生說要這樣才能活命
2017/05/12 09:26
柯淑勤遭人霸凌無處泣訴 悔悟當年曾是「霸凌者」 柯淑勤遭人霸凌無處泣訴 悔悟當年曾是「霸凌者」
2017/05/12 07:23
新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色 新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色
2017/05/12 07:38
42歲變性美魔女 拉老公慶結婚10周年 42歲變性美魔女 拉老公慶結婚10周年
2017/05/12 09:21
《異形：聖約》全台首日破千萬奪冠 續集明年接著拍 《異形：聖約》全台首日破千萬奪冠 續集明年接著拍
2017/05/12 07:15
雪倫卡特拋棄美國隊長 幸福秀鑽戒宣布訂婚了！ 雪倫卡特拋棄美國隊長 幸福秀鑽戒宣布訂婚了！
2017/05/12 09:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.