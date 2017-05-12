（贈票）D.O.《純情》演出「眼」技獲讚 金所炫黑妝素顏扮漁村少女秀歌藝
2017/05/12 11:55
D.O.（左）與金所炫在電影《純情》談純純的愛，演技獲好評。（可樂電影提供）
〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「EXO」成員D.O.日前以《純情》勇奪「百想藝術大賞」電影類最佳人氣男星獎，他在片中化身「純情男」，細膩的演技讓導演李恩姬忍不住大讚「有一雙像窗戶般的眼睛」。而有「國民妹妹」之稱的金所炫，則挑戰素顏演出、化曬黑妝，並苦練方言，甚至小秀歌技令人驚豔。
金所炫在戲中飾演淳樸甜美的漁村少女「秀玉」，清新純真的少女氣息讓她一舉被封為新任的「國民初戀」，而導演李恩姬對於她的演出也讚不絕口，「金所炫就是『秀玉』，是位兼具純真與清純的演員。」電影《純情》敘述電台DJ亨俊，某天收到一封寄到現場直播節目的信，而寄件人正是他深埋在心中，23年前的初戀秀玉，透過2小時的電台現場直播，描述主角們的初戀與友情。
「日韓巨星映畫祭：華麗之惡」影展將於今起在台放映，《單身騎士》、《葛城事件》、《純情》、《極惡刑事》、《回聲戀習曲》、《藍心狂想曲》等6部日韓新片將輪番上映；此外，《自由娛樂頻道》也將贈出影展交換券，詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。
相關新聞
- 《贈票》D.O.純情奪人氣男星 金所炫黑臉封國民初戀
- 金所炫朋友中無EXO粉絲 D.O.神回嗆
- 富蘭克林華美 推高股息基金
- 金所炫揭假面 俞承豪是調皮鬼
- 「最強童星情侶」歪成姊弟戀 俞承豪笑把金所炫當姊姊
- 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
- （圖輯）潤娥秀智百想紅毯比美 朴寶劍雲畫CP人氣最夯
- 金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉
- 百想入圍公布》孔劉錯身影帝 尬朴寶劍爭戲王
- 百想影帝入圍落馬！「鬼怪」孔劉力抗鮮肉男神朴寶劍搶戲王
- 孔劉片酬三級跳 卡位「百想」雙大賞
- 趙寅成「家族」合體 獨缺宋仲基
- 金裕貞金所炫 「17歲國民妹妹」氣夯逼前輩
- 喬妹逞胸登KBS演技紅毯 人氣王宋仲基朴寶劍驗收尖叫聲
推薦新聞