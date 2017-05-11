美國航空也有事？ 男星身穿這款衣服躍上封面

奧蘭多布隆穿上J.Lindeberg黃褐色西裝登上美國航空雜誌American Way封面。（翻攝自American Way線上雜誌）

〔記者方惠宗／台北報導〕奧蘭多布隆登上本期美國航空雜誌American Way封面。他穿上一襲黃褐色西裝，手挽一隻小巧可愛的紅貴賓犬，給出一個帥氣的眼神，刻意地與小狗所帶來的可愛形象營造出對比，即使簡單拍攝雜誌，都能在細節中看出他盡力訴說自我故事。這套襯托奧蘭多布隆個人形象與特色的西裝，出自瑞典設計師品牌J.Lindeberg。

穿著J.Lindeberg黃褐色西裝的奧蘭多布隆登上美國航空雜誌American Way。（翻攝自American Way線上雜誌）

J.Lindeberg於1996年創立於斯德哥爾摩，品牌精神結合時尚和機能，旗下產品除了男女時裝，更推出西裝、高爾夫、滑雪及生活運動系列，非常受到摩登且充滿活力的風格族群所好。奧蘭多布隆所穿J.Lindeberg黃褐色西裝為精選限量系列，版型剪裁採用修身設計，面料採用出自義大利頂級面料廠的高紗支數布料，行進中毫無束縛感。