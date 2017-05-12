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中國女主播攔路人打野戰 活春宮全程直播

2017/05/12 08:02

中國女主播直播路邊攔人「打野戰」引起爭議。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕素人網路直播近來蔚為流行，不少男女主播靠此爆紅，但也有人為了力拚人氣與收入，在鏡頭前上演直逼限制級的情色動作。

繼去年中國一女主播在家中與小狗上演「人獸交」、另一名用黃鱔塞下體之後，又有廣東女主播為討粉絲歡心，竟大膽在路邊攔人約「打野戰」，甚至全程直播，行徑誇張。

影片中可以看到該女主播於直播中攔下一名摩托車騎士，直接表明來意，意外地是該男竟一口答應，當場上演活春宮，音量之大完全不害臊。

畫面在網上流出後網友紛紛破口大罵「無恥」，直呼「嚇暈了」，也指出現今網路亂象頻傳，真是「歹年冬厚痟人」。

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