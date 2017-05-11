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分手後更開心 奧蘭多新片扮搞笑殺手

2017/05/11 20:17

奧蘭多布隆分手凱蒂佩芮後似乎過得更開心。（翻攝自義大利《GQ》）

〔記者盧家豪／綜合報導〕奧蘭多布隆月前分手女友凱蒂佩芮，但心情似乎不受影響，除了被拍到開把新妹，就連近期接下的工作都似乎比先前更開心。

奧蘭多日前幫義大利版《GQ》拍攝多組帥照，上空、吐舌、伏地挺身樣樣來，模樣俏皮；這次他在新作《全面封鎖》中也一改角色大多嚴肅認真的風格，自改劇本演出搞笑殺手，挑戰多元戲路。

奧蘭多布隆日前為雜誌拍攝上空照。（翻攝自義大利《GQ》）

奧蘭多表示：「我讀劇本的時候覺得自己的角色有點一板一眼，跟歐蜜搭配起來就像老生常談的間諜片，所以經導演同意後，我把他改造成像小丑一樣不按牌理出牌、帶點幽默感的殺手。從前演多了嚴肅認真的角色，我需要證明自己的另一面。」

《全面封鎖》中有多場精采打戲，全由奧蘭多和《龍紋身的女孩》歐蜜瑞佩斯親自上陣，拍攝期間歐蜜還一度不慎撞斷鼻子，相當敬業。

該片劇情描述歐蜜飾演的前中情局探員被捲入一起即將在倫敦發動的毀滅性生化攻擊，必須和奧蘭多飾演的前英國軍人合作，在最短時間內阻止恐怖攻擊，並揪出幕後主使。

《全面封鎖》6月16日上映。

奧蘭多布隆和歐蜜瑞佩斯在新片《全面封鎖》中大打出手。（CatchPlay提供）

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