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首頁 > 婉君推

123酷播關站 正版影音趁勢降價

2017/05/11 20:15

愛奇藝宣布限時降價，原本657元的季卡價格降低至520元。（愛奇藝提供）

〔記者吳佩樺／台北報導〕非法影音網站「123酷播」因為片源豐富而受到許多台灣網友的喜愛，日前無預警關站，讓網友喊崩潰，正版影音平台搶到機會趁勢反攻。

KKTV搶客，擴大5月韓劇陣容，包括《我的野蠻公主》等。（KKTV提供）

愛奇藝台灣站宣布降價，6月1日前將原本657元的季卡價格降低至520元，平均每天只要花5.7元就能享受正版影音。愛奇藝台灣站經銷商歐銻銻娛樂董事長范立達表示：「我們願意吸收成本，呼籲大家重視正版。」

網友支持正版的十大原因，包括「畫質高清」、「片源穩定不隨便下架」等。（愛奇藝提供）

friDay影音亦有51天免費看優惠活動，月租199元首次申裝享30天免費，即日起至5月底加碼再送21天。此外，因為告谷阿莫、率先掀起正版議題的KKTV，5月更加強韓劇陣容，跟播三部最新韓劇，包括《奇怪的拍檔》、《我的野蠻公主》、《三流之路》。

版權意識抬頭，不少藝人發聲支持正版，網友亦列出10大支持正版的理由，其中「畫質高清」、「片源穩定不隨便下架」、「繁體中文」最受推崇。

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