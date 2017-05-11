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被爆巴黎嫁小9歲台男 張柏芝10字曝感情狀態

2017/05/11 21:39

張柏芝（左）被爆和小9歲的台灣男星何孟懷熱戀中，更傳2人將在10月步入禮堂。（合成圖，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔日演藝圈夫妻張柏芝和謝霆鋒2011年離婚，5年婚姻宣告破局，離婚後，謝霆鋒和舊愛王菲舊情復燃，而張柏芝則和2個兒子一起生活。去年張柏芝參加中國實境秀《女神的選擇》，並在節目中和小9歲的台灣男星何孟懷湊對，不料近日竟傳出2人將在10月訂婚，震驚外界。

張柏芝和何孟懷在節目《女神的選擇》被安排組成CP。（翻攝自何孟懷微博）

張柏芝去年參加中國實境節目《女神的選擇》，並和何孟懷有許多親密互動，被觀眾拱成CP。張柏芝過去曾透露自己不喜歡肌肉男，但在節目中何孟懷屢次大獻殷勤，不僅脫外套披在對方身上保暖，張柏芝也將圍巾給他做為回報。而2人因互動曖昧傳出戀愛ing，近日更爆張柏芝10月將在巴黎甜嫁何孟懷。

雖然網友頻頻敲碗2人在一起，但今張柏芝官方微博對此傳聞「打臉」，澄清2人的親密互動只是節目效果，「面對這波莫名其妙的假新聞，我們堅決打假！樹欲靜而風不止，謠言止於智者。」更透露「美芝自在生活，風景獨好」，暗指張柏芝仍是單身，粉碎結婚謠言。

張柏芝官方微博澄清和何孟懷是節目效果，粉碎熱戀傳言。（翻攝自張柏芝中文官方微博）

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