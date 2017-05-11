（影音）女星手作縫包送母 母感動最好母親節禮物

《外鄉女》歡慶母親節活動，曹雅雯（右）與媽媽。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕民視《外鄉女》為歡慶母親節，劇中演員曹雅雯、傅小芸特別選在母親節前夕邀請媽媽一同到場同歡，更親手縫製包包送給媽媽，而兩人對於要在短時間內做出一個完整的包包都很緊張，曹雅雯選了適合媽媽的花色布，傅小芸則選擇低調的暗紅色，讓媽媽好配衣服，兩人從零到有的一針一線縫製，都讓在一旁等待的媽媽很感動，直呼「這是最棒的母親節禮物」。

《外鄉女》歡慶母親節活動，傅小芸（左）與媽媽。（記者潘少棠攝）

曹雅雯是家裡獨生女，自己一人到台北工作，是名符其實的「外鄉女」，今天來手作包包，對裁縫一竅不通，還好媽媽年輕曾經是裁縫工廠女工，所以現場反倒幫了曹雅雯的忙，這次媽媽難得北上，她還提前送大紅包給媽媽，要讓愛吃的媽媽拿現金去吃大餐。

另外傅小芸表示這次在劇中為戲學社交舞還有裁縫課跟台語課，但手不巧的她覺得最頭痛就是裁縫課，在片場看到方宥心及曾珮瑜都可以馬上完成一個包包讓她很大受打擊，剛好今天自己完成了包包，讓她直呼終於可以擺脫手殘的綽號，媽媽看到成品也感動的說是最棒的母親節禮物。

《外鄉女》歡慶母親節活動，曹雅雯（左二）傅小芸（右二）與媽媽。（記者潘少棠攝）