五月天香港打卡 台上比大小萬人喊靚仔

五月天前進「香港分公司」，在紅磡體育館接連演出10場。（相信音樂提供）

〔記者洪素津／台北報導〕五月天前進「香港分公司」，在紅磡體育館接連演出10場演唱會，首場吸引超過1萬人準時進場打卡上班，昨《人生無限公司》香港站由鼓鼓擔任暖場嘉賓，還特別學了一句廣東話說：「大家返工喇！加油！」成功炒熱氣氛，不過最受矚目的還是五月天的「垃圾話」，冠佑大開黃腔使現場歌迷噴笑。

五月天履行和港粉的5月之約。（相信音樂提供）

五月天將LED大型舞台搬進了紅館後，兩位吉他手的升降台跟觀眾幾乎零距離的對望。瑪莎說：「感覺紅磡又變小了，兩位吉他手快走到山頂那邊去表演。」怪獸也笑說：「有點害羞，因為離大家這麼近。」冠佑則說：「我感覺還好，因為前面有鼓擋著，不像你們前面只有小小的...」立刻被怪獸、石頭反駁：「什麼小小的？！」冠佑才趕緊解釋「小小的吉他」，笑翻現場觀眾。

阿信感嘆5位成員沒有相遇，他們可能只是來尖沙咀觀光的一般觀光客。（相信音樂提供）

另外阿信唱到《如果我們不曾相遇》，感慨說如果5位成員沒有相遇，他們可能只是來尖沙咀觀光的一般觀光客。冠佑則提到每次訪港最愛去的那家餐廳，他說：「那個阿姨每次看到我，都會叫我『靚仔』，心裡很舒服。」阿信立即指揮現場觀眾大叫一聲「靚仔」來滿足冠佑，阿信說：「對呀，這裡有一萬個阿姨......但是年輕貌美的阿姨啦。」

舞台大改版，怪獸（左）笑說離觀眾好近有點害羞。（相信音樂提供） 冠佑最愛香港餐廳老闆娘喊他「靚仔」。（相信音樂提供）