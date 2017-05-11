跳海辣模夜店直播脫衣舞 遭飆粗口摔酒瓶後失聯

伍淑怡外型甜美、身材火辣，演過《賭城風雲》、《喜愛夜蒲2》、《鴨王》，等電影，演藝前途亮眼。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲港星「YoYo」伍淑怡外型甜美、身材火辣，演過《賭城風雲》、《喜愛夜蒲2》、《鴨王》，等電影，演藝前途亮眼，昨與女性友人至夜店，看到台上有舞者在即興跳脫衣舞時，她興奮在臉書開直播與網友分享，期間身旁疑似發生口角，畫面立即消失，僅聽到一名兇狠男子，爆粗口大喊「關你X事…八婆！」還疑似出現玻璃瓶碎裂的聲音，隨後直播立即結束，引發眾人關切。

伍淑怡（左）在夜店開直播，一旁卻傳出男子爆粗口的聲音。（翻攝自臉書）

伍淑怡的臉書湧入許多親友，有名疑似她父親留言表示「好擔心你呀，乖女！你究竟在哪邊呀？」稍早更寫下「全能的臉書，請問知不知我的女兒發生什麼事？沒有蹤影，我找不到她」，友人也至伍淑怡尖沙咀住處按門鈴，目前尚未找到人，希望她平安無事。

伍淑怡1月曾直播跳海，醒來後發文報平安。（翻攝自臉書）

伍淑怡2015年裸照疑外流，還遭有心人放上網販售，她向警方求助，但沒得到回應，事後在家割腕輕生，並將流血照貼至臉書，死意堅決寫下「對不起要你們擔心，很快就會成為該過去，謝謝一路珍惜我的人，我愛你們祝你們安康，警察不願意接觸我的檔案，那麼我就用死去代替」，她的父親發現後，立刻報警叫救護車，緊急動手術治療後，已撿回一命，沒想到今年1月又以「最後一次」為題，開直播透露感情不順，向網友訴苦後，隨即放下手機跳海自殺，所幸路過民眾報警，警消人員到場後，發現她在海中載浮載沉，送醫急救後，已無大礙，沒想到昨晚又與路人發生口角，目前行蹤不明。

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相關影片：（影片取自臉書，如遭移除敬請見諒！）