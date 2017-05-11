（影音）施易男為支撐母夢 自曝接很多不喜歡的戲

施易男出席媽媽小明明紀念特展；施易男致詞時哽咽。（記者陳奕全攝）

〔記者洪素津／台北報導〕施易男今偕同姐姐一同出席「璀璨明霞—2017小明明（巫明霞）紀念特展」開幕式記者會，與會中施易男上台致詞，講不到幾句話便中斷，哽咽說「大家不好意思！我以為我控制得很好」，隨後他整理好心情，表示歌仔戲的傳承是媽媽一直以來想要做的事情，「這是我最後可以為媽媽做最實際的事」。

施易男與姊姊（左）出席媽媽小明明紀念特展；施易男致詞時哽咽。（記者陳奕全攝）

施易男提及媽媽小明明他強顏歡笑，他說這個展覽僅是母親故事的冰山一角，家中還有約200多件的戲服還沒展出，整理起母親的遺物回憶湧上心頭，雖然很不好受，但這是媽媽的心願，更應該幫她達成；另外施易男透露媽媽為了要傳承歌仔戲竟樂天地說我們不收學費，最後妥協三小時僅收250元，他笑說「那時為支撐母親夢想，接了好多我不喜歡的戲，但不代表我不開心，因為媽媽開心我就開心」。

施易男與姊姊出席媽媽小明明紀念特展；施易男致詞時哽咽。（記者陳奕全攝）

小明明縱橫舞台、電視、電影，是少數的三棲歌仔戲演員，施易男以媽媽為榮，13日也將舉辦座談會和粉絲共慶生日，未來施易男也開始籌備甜點事業，他表示甜點是他人生的轉彎處，除了演戲外，這是第二件事情我要讓媽媽為我感到驕傲，「雖然今年母親節沒有媽媽陪伴，但我相信媽媽一直都在」。

施易男與姊姊出席媽媽小明明紀念特展；施易男致詞時哽咽。（記者陳奕全攝） 施易男與姊姊出席媽媽小明明紀念特展；施易男致詞時哽咽。（記者陳奕全攝）