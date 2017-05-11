余天追問病情被掛電話 豬哥亮破冰「亂打的」

余天（左）與豬哥亮（右）曾一度鬧翻。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者許世穎／台北報導〕曾和豬哥亮有著「余亮情結」的余天，過去因綜藝節目卡位戰結下樑子，不過自從豬哥亮罹癌住院後，余天一直釋出善意欲探視，卻被豬的女兒謝金晶婉拒，今傳出余天凌晨接到豬哥亮的破冰來電。李亞萍表示，當余天追問時，竟被電話那頭的兒子把電話拿走，更稱是「亂打的」，隨後掛電話。

李亞萍透露，今天凌晨5點時，余天的電話突然響起，接起後，一開始沒出聲，他便用台語問：「是誰？是誰？你是豬嗎？」對方用微弱口氣說：「你知道我是誰喔？」不過豬哥亮當下意識似乎有些模糊，還說了類似「議員，你好啊」之類的話，但說沒幾句，電話疑似被兒子拿走，直說「對不起，亂打的」，然後將電話掛掉，再回撥就沒接聽。

至於一開始電話沒出聲，余天怎知是豬哥亮，李亞萍說「他可能聽到咳嗽聲」，更說聲音聽起來不是很樂觀，「他還有說一些其他的話，但都不太清楚」。她也表示對於豬哥亮近況都處於被動，無法主動得知，「現在消息都是透過媒體報導才知道的」她說會繼續想辦法到醫院探視豬哥亮，希望至少能見到最後一面。