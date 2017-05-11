洋老公撇小三疑雲 曝對馬雅舒一見鍾情

羅伯特透露自己對馬雅舒一見鍾情，並展開熱烈追求。（翻攝自羅伯特微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人吳奇隆和馬雅舒過去曾有3年婚姻，卻在2009年宣告破局，離婚後，馬雅舒在隔年梅開二度下嫁澳籍老公羅伯特，近期夫妻倆帶著3個孩子錄製中國節目《媽媽是超人》，節目中13歲的繼女問羅伯特何時愛上馬雅舒，而羅伯特今也在微博透露夫妻倆的相愛過程，直呼對馬雅舒一見鍾情。

馬雅舒夫婦近期帶著3個孩子錄製節目《媽媽是超人》。（翻攝自羅伯特微博）

在今播出的最新一集中，馬雅舒、羅伯特和繼女一起玩真心話大冒險，不料女兒竟與出驚人問馬雅舒「你和我爸爸的關係是在她和我媽媽離婚之後還是之前？」犀利問題嚇的羅伯特驚呼「我的天哪！」雖然節目尚未播出馬雅舒的回答，但羅伯特已在微博澄清自己與前妻的分歧早在認識馬雅舒前就開始了，更表示自己對馬雅舒是一見鍾情。

羅伯特在微博公開和馬雅舒的相遇過程。（翻攝自羅伯特微博）

羅伯特透露，和馬雅舒是在從香港飛往北京的飛機上相遇，並對她一見鍾情，展開熱烈追求，甚至因為相遇過程太難忘，一直到現在都還保留當天的登機證。此外，自從第二次相遇後，羅伯特便開始寫日記紀錄2人的點點滴滴。而2人都曾各自經歷另一段婚姻，他表示「離婚是兩人之間的悲劇」，但在這個悲劇中妥協、找到生活下去的方式才是更為重要。

羅伯特表示自和馬雅舒第2次相遇後，便會透過寫日繼調整心情。（翻攝自羅伯特微博）