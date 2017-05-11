布袋寅泰合作INFINITE 印象最深的竟是「X太多」

布袋寅泰聯訪。（記者趙世勳攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕55歲的日本搖滾歌手布袋寅泰，身兼作曲家、吉他手和演員等身分，被譽為「日本音樂界的傳奇人物」，他除了曾替今井美樹、江角真紀子、可苦可樂等知名歌手譜曲，3年前更首度與韓團合作，替7人男團INFINITE寫出《Dilemma》。他今受訪時談到和INFINITE合作的趣事，笑說：「他們人數很多，是我印象最深刻的回憶」，但他也不忘大讚INFINITE對於歌曲或舞蹈都很有熱情，也很專業，加上他的吉他演出，讓他覺得十分新鮮有趣。

布袋寅泰聯訪。（記者趙世勳攝）

出道35年的布袋寅泰自從14歲接觸搖滾樂，至今難忘當時搖滾樂對他的衝擊，崇尚英式搖滾的他移居英國5年，透露平常除了想念日本的粉絲和美食，還有一項東西就是「免治馬桶」，自豪日本的「免治馬桶」是值得驕傲的發明，語畢還搞笑拜託記者下標不要只寫「免治馬桶」。布袋寅泰曾受邀在英國搖滾音樂家大衛鮑伊的日本演唱會合作，訪談時他多次提及大衛鮑伊是他的偶像，透露當時的心情「高興到想哭，腳更緊張到頻頻發抖」，雖然大衛鮑伊已經過世，但他期許自己可以像偶像一樣，繼續傳承傳承搖滾樂的精神。

布袋寅泰曾和韓團INFINITE合作，今受訪時笑說對他們的印象之一是「人很多」。（翻攝自網路）

布袋寅泰也坦言自己「從小就想跟別人不一樣」，以前讀基督教學校還因為留了一頭長髮被老師唸，他曾叛逆回老師：「耶穌的頭髮比我還長」，堅持不想剪頭髮，現在回想起來讓他笑說：「覺得有點丟臉。」布袋寅泰將於明晚首度在台開唱，票房已售出約7成，粉絲可現場購票。