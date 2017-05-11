魏如昀認愛新歡 一次劈兩個

創作才女魏如昀出席LINE FRIENDS x pushBUTTON 聯名系列上市活動。（pushBUTTON提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經熬過躁鬱症還一度需要男友接濟過日的歌手魏如昀，今天大方認愛新歡。他說自己最喜歡的，就是通訊軟體Line的角色「熊大」和「兔兔」。

全球超過2.2億用戶的通訊軟體，貼圖角色Line Friends首度跨界時尚圈，與pushBUTTON推出聯名系列PLF。此系列服裝受到很多南韓明星喜愛，包括少女時代秀英、人氣女團SISTAR團員寶拉都是鐵粉。

（左起）少女時代秀英&SISTAR團員寶拉。（pushBUTTON提供）

歌手魏如昀以一日造型師出席活動，超興奮的她在活動上穿的衣服也是自己選的，PLF經典Logo T-Shirt搭配oversize牛仔夾克，然後偷偷把最愛的熊大藏在夾克鈕扣上，感覺超甜蜜。魏如昀也特別在兩頰用上桃紅色腮紅，因為跟她「神經病」的超短瀏海搭到滿點。

本身就是Line愛用者的魏如昀是從《超級星光大道》第二季比賽出道，創作風格強烈，蟄伏八年等待發片機會，她覺得音樂的本質就是要找回初衷與簡單純粹，而這次韓國鬼才設計師朴承根的作品充滿樂趣，加上魏如昀最喜歡中性又前衛設計感，所以很有一拍即合的感覺。

Highlight俊亨超愛韓國最火熱潮牌pushBUTTON 「PLF」系列。（pushBUTTON提供）