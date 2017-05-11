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楊冪國際影展封后 中國導演嗆「丟誰的臉」

2017/05/11 18:13

楊冪上月拿下第50屆休士頓國際電影節最佳女演員。（翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪近日憑著電影《逆時營救》奪下「第50屆休士頓國際電影節」影后，對此，中國導演李楊在微博轉發文章「楊冪們拿這種『國際影后』，丟誰的臉」，疑似暗批楊冪的演技、質疑該影展的水準。

休士頓國際電影節被質疑以商業領導專業。（翻攝自網路）

楊冪上月拿下休士頓國際影后，不料領獎畫面曝光，竟發現會場的背板布景凌亂，連電影節名稱和贊助商都寫中文，遭質疑以商業影響專業。而執導《盲井》、《盲山》的導演李楊昨在微博轉發「楊冪們拿這種『國際影后』，丟誰的臉」的文章，內容直指「一個沒有質的飛躍的楊冪，怎麼就成了『國際電影節最佳女演員』了？」，更狠批那些跟在明星屁股後搖頭擺尾、興風作浪的國際電影節是「野雞獎」。

貼文一出後，楊冪的大批粉絲灌爆李楊微博，氣憤表示「楊冪如果不去領獎，是不是又會被說耍大牌？」而李楊稍後再度發文反擊：「我沒有針對任何演員，難道轉發也是罪過嗎？任何一個演員演得好，我都會點讚。我想說，中國影視界弄虛作假的現象（不針對任何人）只會傷害中國電影和電影人，你們的攻擊謾罵絲毫傷害不了我，只能適得其反。

李楊昨在微博轉發「楊冪們拿這種『國際影后』，丟誰的臉」文章。（翻攝自李楊微博）

李楊之後在微博澄清並非針對楊冪個人。（翻攝自李楊微博）

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