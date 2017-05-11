影史最挑釁超激神片就是它！大銀幕朝聖別錯過

《索多瑪120天》是影史爭議神片，片中極少數能找到普遍級劇照。（光點台北提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由臺北市政府文化局主辦、台灣電影文化協會承辦規劃的「2017臺北文學．閱影展」，即將於5月底展開，本屆精選義大利電影大師巴索里尼的4部經典電影，包含數位修復及全新珍貴35mm電影拷貝，包括被譽為影史最挑釁的超激神片《索多瑪120天》，也將於影展期間限定放映。

禁忌神片《索多瑪120天》是巴索里尼逝世前的遺作，片中對口腔、肛門、糞便與性器的莫名偏執，與肉體鮮血的直接剝削皆一刀未剪、徹底呈現，極盡所能地展現人性中最殘忍、甚至是變態的一面，完整具現巴索里尼對法西斯極權暴力的恐怖想像。

《索多瑪120天》上映後被評論者稱為「電影史上最骯髒的作品」，卻也是「一部不可不看，卻又不可再看的作品」，直到現在許多地區依然被列為禁片，十足挑戰觀影尺度極限。本次影展邀請到數位修復的版本放映，真實畫質更增添觀影震撼力，也引發大批影迷引頸期盼。

《索多瑪120天》是影史上著名的禁忌神片。（光點台北提供）

此外巴索里尼改編自文學名著的《十日談》、《坎特伯雷故事》、《一千零一夜》三部電影拷貝，皆為來自原底片重新沖印的全新35mm拷貝素材，相當珍貴。「2017臺北文學．閱影展」將於5月26日~6月8日在光點台北電影院上映，每部電影各映演3場，座位有限，影迷切勿錯過。