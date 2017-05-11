主播淚灑攝影棚 郭于中劉宜函感念母恩哭了

台視新聞主播郭于中拍攝母親節宣傳短片。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視新聞主播群王軍凱、鄔凱雯、郭于中、陳家頤、劉宜函及張寧日前特地拍攝母親節宣傳短片，向全天下及自己的母親獻上祝福，其中郭于中、劉宜函與張寧更受封「淚灑攝影棚3人組」！

身為「噴淚組」唯一男性的郭于中含蓄說：「養兒方知父母恩，在寫稿子時眼淚就快HOLD不住了，一進棚就淚崩！」平時自認為個性害羞、「愛在心中口難開」的他，這回難得在鏡頭前向媽媽感性告白，他笑著說：「希望能給她一個驚喜！」

台視新聞主播張寧拍攝母親節宣傳短片。（台視提供）

張寧在錄製時也是一把鼻涕一把眼淚，回想當時她說：「拍攝當天剛好跟媽媽吵架，邊錄邊想到媽媽的好，很氣自己為什麼要跟媽媽鬧彆扭！」老家在宜蘭的她透露，只要自己身體不舒服，媽媽都會特別從宜蘭帶著愛心便當以及燉湯搭車來台北，每回看到媽媽獨自回家的背影，都讓她非常捨不得，只要是有關親情的戲，她都能一秒淚崩。

台視新聞主播劉宜函拍攝母親節宣傳短片。（台視提供）

劉宜函因為是晨間新聞主播，為了能安全、準時到班，自行在公司附近租屋，她透露本來以為可以很帥氣的錄完，沒想到竟然暴哭，她說：「想到自己家就住台北，卻不能常常回家，一時感觸良多就哭了！」和媽媽感情好，有時候還會跟爸爸搶床位睡。

台視新聞主播王軍凱拍攝母親節宣傳短片。（台視提供）

家中即將迎接第四娃的王軍凱則自嘲是「男傭」，由於孕婦常常會有特定想吃的食物，他也是使命必達、滿足老婆需求，還要隨時叮嚀老婆要吃安胎藥、維他命，他苦笑說：「沒辦法、『人質』還在她手裡！」生性幽默的王軍凱呼籲大家若有任何代言機會都可以找他，像政府力求突破「少子化」困境等宣導短片也可以，他笑說：「我可是最佳『催生』代言人呢！」母親節即將到來，王軍凱也藉機對老婆真心表白：「老婆辛苦了，要多多休息喔！」夫妻倆的好感情羨煞旁人。

台視新聞主播鄔凱雯拍攝母親節宣傳短片。（台視提供）

鄔凱雯則因多年前的藥物過敏，引發全身蕁麻疹又腫又癢，媽媽總在半夜起來看顧、怕她亂抓，她眼眶泛紅的說：「謝謝媽媽，換我讓妳依靠了！」陳家頤的媽媽在各大廣告中常見到她的身影，陳家頤笑說：「我媽曝光率超高，我常跟她開玩說演藝圈很亂的，妳要小心喔！」

台視新聞主播陳家頤拍攝母親節宣傳短片。（台視提供）