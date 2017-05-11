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導演爆章子怡遭初識演員強暴：對方夠帥意願提升

2017/05/11 15:46

《老炮兒》管虎導演 V.S.《羅曼蒂克消亡史》程耳導演台北記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕中國黑幫電影《羅曼蒂克消亡史》、《老炮兒》即將在台上映，導演管虎、程耳今來台對談宣傳。

章子怡在《羅曼蒂克消亡史》中慘被淺野忠信強暴，在片中露臀演出，今程耳透露，兩人當天是第一次見面，但陌生反而讓該場戲更有真實感，程耳還補充，片中的屁股其實是替身上陣。

而被問到兩演員當下是否尷尬，程耳表示兩人都相當專業，笑說，「而且淺野的樣子應該有不少幫助，章子怡看到帥哥應該意願有比較高。」他也提到淺野本人魅力十足，一到劇組現場女性工作人員就「要脅」程耳「不用他就罷工」。

《老炮兒》管虎導演，台北記者會。（記者陳奕全攝）

導演馮小剛前年憑《老炮兒》獲金馬影帝，談到如何導另一位導演，管虎讚馮小剛拍攝期間很專注也很享受演戲，雖然開拍第一天聽到劇組有人叫「導演」兩個人都回頭，可是之後就馮小剛就完全進入狀況。

至於另一主角吳亦凡則被管虎大讚有國際明星架式，從開拍時連走位都不會，到後來請30名「富二代」學表演的學生帶他進入角色狀態，進步很大。

兩部電影去年在中國上映後好評不斷，《羅曼蒂克消亡史》取材30年代上海灘黑幫家族間的愛恨情仇與日本軍閥的對抗，畫面大玩暴力美學，讓程耳被譽為中國版昆丁塔論提諾；《老炮兒》描述馮小剛飾演的退隱大哥為兒子重出江湖，單挑黑幫集團殺出重圍的經過，除大量動作場面，更帶入時事及對時局的暗喻。

《羅曼蒂克消亡史》5月19日、《老炮兒》6月2日在台上映。

《羅曼蒂克消亡史》程耳導演，台北記者會。（記者陳奕全攝）

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