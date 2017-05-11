（影音）當神仙姐姐好難！劉亦菲甩胖「甜點只能嚐味」

劉亦菲氣質出眾，被封「神仙姐姐」。（翻攝自劉亦菲微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星劉亦菲過去演出《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等人氣飆漲，古裝扮相仙氣十足，被封「神仙姐姐」。不過，日前劉亦菲被直擊臉頰、身型都變得圓潤，讓人質疑是不是變胖了，而近日有網友挖出劉亦菲去年赴巴黎工作的影片，為了維持身材，竟連一塊小小的甜點都只嚐一兩口，讓人大嘆當仙女實在不容易。

劉亦菲近日臉頰和身型圓潤不少，被質疑變胖了。（翻攝自微博）

劉亦菲去年飛往巴黎進行拍攝工作，並利用工作之餘閒遊巴黎街頭，更走進當地咖啡店品嘗下午茶放鬆心情。影片中，劉亦菲看到招牌甜點送上桌時，雖然洋溢著幸福笑容，但卻只吃了另一項熱量較低的蛋糕，甚至僅切了一小塊小嚐味道，維持身材相當謹慎。

劉亦菲去年赴巴黎工作時，到當地咖啡廳享受下午茶。（翻攝自鳳凰娛樂）

雖點了店家的招牌甜點，劉亦菲卻選擇熱量較低的品嚐。（翻攝自鳳凰娛樂）

不過劉亦菲上月現身機場時，被眼尖的網友發現臉和身型都變的圓潤許多，引發外界質疑是不是變胖了。但劉亦菲曾透露自己並不是吃貨，比起過去消瘦的身材，網友表示吃的健康最重要，希望她不要為了控制體重患上厭食症。

劉亦菲為維持身材僅吃了兩口甜點。（翻攝自鳳凰娛樂）

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）