限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）當神仙姐姐好難！劉亦菲甩胖「甜點只能嚐味」

2017/05/11 16:34

劉亦菲氣質出眾，被封「神仙姐姐」。（翻攝自劉亦菲微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星劉亦菲過去演出《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等人氣飆漲，古裝扮相仙氣十足，被封「神仙姐姐」。不過，日前劉亦菲被直擊臉頰、身型都變得圓潤，讓人質疑是不是變胖了，而近日有網友挖出劉亦菲去年赴巴黎工作的影片，為了維持身材，竟連一塊小小的甜點都只嚐一兩口，讓人大嘆當仙女實在不容易。

劉亦菲近日臉頰和身型圓潤不少，被質疑變胖了。（翻攝自微博）

劉亦菲去年飛往巴黎進行拍攝工作，並利用工作之餘閒遊巴黎街頭，更走進當地咖啡店品嘗下午茶放鬆心情。影片中，劉亦菲看到招牌甜點送上桌時，雖然洋溢著幸福笑容，但卻只吃了另一項熱量較低的蛋糕，甚至僅切了一小塊小嚐味道，維持身材相當謹慎

劉亦菲去年赴巴黎工作時，到當地咖啡廳享受下午茶。（翻攝自鳳凰娛樂）

雖點了店家的招牌甜點，劉亦菲卻選擇熱量較低的品嚐。（翻攝自鳳凰娛樂）

不過劉亦菲上月現身機場時，被眼尖的網友發現臉和身型都變的圓潤許多，引發外界質疑是不是變胖了。但劉亦菲曾透露自己並不是吃貨，比起過去消瘦的身材，網友表示吃的健康最重要，希望她不要為了控制體重患上厭食症。

劉亦菲為維持身材僅吃了兩口甜點。（翻攝自鳳凰娛樂）

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師 混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師
2017/05/11 11:06
網友膩了林奕含性侵議題 呂秋遠：日夜被折磨才令人厭煩 網友膩了林奕含性侵議題 呂秋遠：日夜被折磨才令人厭煩
2017/05/11 11:12
遛完咘咘抱Bo妞 修杰楷甜喊「好一個幸福循環」 遛完咘咘抱Bo妞 修杰楷甜喊「好一個幸福循環」
2017/05/11 13:54
豬哥亮病房現況公開！疑似親屬人士在門口探查 豬哥亮病房現況公開！疑似親屬人士在門口探查
2017/05/11 12:39
宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」 宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」
2017/05/11 12:26
辜莞允上空解放D奶 U型側乳線被看光 辜莞允上空解放D奶 U型側乳線被看光
2017/05/11 14:15
（影音）導演爆章子怡遭初識演員強暴：對方夠帥意願提升 （影音）導演爆章子怡遭初識演員強暴：對方夠帥意願提升
2017/05/11 15:46
國中學歷跳升研究所 陳亞蘭成豬哥亮學妹？ 國中學歷跳升研究所 陳亞蘭成豬哥亮學妹？
2017/05/11 08:28
郭泰源私下被爆如小孩般幽默 張瓊姿吃醋回「只屬於女兒」 郭泰源私下被爆如小孩般幽默 張瓊姿吃醋回「只屬於女兒」
2017/05/11 13:29
香港半百前玉女 被爆轉性愛女人 香港半百前玉女 被爆轉性愛女人
2017/05/11 10:03
雪莉認愛大11歲多金男友 舊愛留言暗指「劈腿」？ 雪莉認愛大11歲多金男友 舊愛留言暗指「劈腿」？
2017/05/11 11:48
日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子 日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子
2017/05/11 08:15
劉伊心怕被叫老 小9歲繼子沒喊「小媽」 劉伊心怕被叫老 小9歲繼子沒喊「小媽」
2017/05/11 08:48
酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」 酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」
2017/05/11 09:35
《RM》全昭旻簽約台經紀公司 嚮往浪漫愛情 《RM》全昭旻簽約台經紀公司 嚮往浪漫愛情
2017/05/11 08:51
恭喜！鍾欣怡宣布有「小白點」 超音波證實懷男丁 恭喜！鍾欣怡宣布有「小白點」 超音波證實懷男丁
2017/05/11 08:33
「有好爸爸很重要」 千億富少把妹兼談心 「有好爸爸很重要」 千億富少把妹兼談心
2017/05/11 11:55
安心亞獲Ken母認證 萬年緋聞差一步攤牌 安心亞獲Ken母認證 萬年緋聞差一步攤牌
2017/05/11 14:36
（影音）明天就要入伍 李敏鎬今天公開了這個...！ （影音）明天就要入伍 李敏鎬今天公開了這個...！
2017/05/11 13:19
小8退出《空姐》首播 臉書力挺「無條件支持」 小8退出《空姐》首播 臉書力挺「無條件支持」
2017/05/11 08:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.