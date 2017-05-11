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《春嬌》破紀錄戰《異形》 票房導演這樣說...

2017/05/11 15:35

楊千嬅（右）、余文樂主演的《春嬌救志明》，昨登上香港年度華語片票房冠軍。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由彭浩翔執導，楊千嬅、余文樂主演的《春嬌救志明》（下稱《春嬌3》），昨在香港觀眾的熱情支持下，以累積近2500萬港幣（約9716萬台幣）的成績，登上年度華語片冠軍，預計周末挑戰《春嬌與志明》的2797萬港幣（約1.08億台幣）紀錄，但本周將對戰好萊塢大片《異形：聖約》，彭浩翔老神在在笑說：「不擔心，因為我們也有外星人」。

《異形：聖約》在港台同步上映中。（福斯提供）

《春嬌3》在香港上映13天，票房正式超越周星馳監製、徐克執導的《西遊：伏妖篇》的2439萬港幣（9478萬台幣），拿下2017年香港華語票房冠軍，下一步就是要打破上集《春嬌2》的紀錄，成為「志明春嬌三部曲」系列最高票房，彭浩翔也說最後一步則是要破自己《低俗喜劇》寫下的3006萬港幣（1.16億台幣）最高票房紀錄。

彭浩翔接受港媒訪問時笑說：「好開心香港觀眾支持《春嬌救志明》，讓我們這麼快兩個禮拜就成為今年華語片票房冠軍，不要讓它停的挑戰更高紀錄。破上集與《低俗》是必須要的，希望香港觀眾可以支持與好萊塢片一較高下。」不過他也表示《春嬌3》要和《異形：聖約》對打不是太擔心，「因為《春嬌救志明》一樣有外星人，一樣有人類與外星人戲份，相信觀眾會認清哪一部會好笑一點。」《春嬌救志明》全台熱映中。

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