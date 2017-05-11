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（影音）懶女人也能變美！ 聽宋芸樺怎麼說

2017/05/11 15:40

宋芸樺代言保養品。（記者胡舜翔攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近來人氣很旺的女星宋芸樺今日出席迪奧全新保濕新品發表會，特地從中國蘇州回來參加活動的她，透露自己在飛機上的法寶就是口罩、蒸汽眼罩以及迪奧新推出的精華凝霜，她說：「擦完凝露後，戴上口罩，即使在飛機上保養也不會被認出來，下機後，素顏也很美。」

宋芸樺飛機上保濕有一套。（記者胡舜翔攝）

宋芸樺笑說自己每天只想花10分鐘保養，「過去人家都説懶女人不會變漂亮，但我覺得現在保養品很簡便，懶女人也能變漂亮。」成為電影票房女星，宋芸樺說接下來想嘗試武俠片，演女俠，被問到男生做什麼事最令她心動？她回答：「幫我做完卸妝及所有保養。」在見男神之前一定要做的事？她笑說：「敷面膜。因為希望男神在我上妝後及素顏時，都能喜歡上我。」

宋芸樺想挑戰女俠角色。（記者胡舜翔攝）

迪奧美妍中心首次將革命性「總體基因體學」研究方法應用在肌膚保養上，發現皮膚菌落與肌膚間的平衡循環，是肌膚自我健康、美麗的關鍵之鑰， 迪奧全新推出的「花植水漾保濕系列」，以尊重皮膚菌落為出發，蘊含能平衡皮膚菌落、維護好菌的天然「巴爾幹苣苔萃取」，以及強化肌底水循環的迪奧花園「錦葵精華」，產品採用天然純淨花植成分，為肌膚深層注水保濕，賦予健康防禦力；同時結合環保友善包裝、怡人香氣，為肌膚帶來一場愉悅呵護的感官饗宴。

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