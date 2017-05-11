《慾望師奶》小辣椒凸肚遭疑懷孕 自爆是一肚子XX

伊娃朗格莉亞過去擁有性感姣好的曼妙身材，但新婚一年的她最近被發現小腹明顯微凸，遭疑有孕。（合成圖，翻攝自GQ、伊娃朗格莉亞Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去在影集《慾望師奶》裡以「小辣椒」蘇嘉碧一角為人所知的性感女星伊娃朗格莉亞（Eva Longoria），過去曾與演員泰勒克里斯多福（Tyler Christopher）還有NBA馬刺隊的「法國小跑車」東尼帕克（Tony Parker）有過2段婚姻，去年5月則正式與交往2年的男友荷西佩佩巴斯頓（José 'Pepe' Bastón）結婚，還在甜蜜新婚期的她，上月底去度假時被發現穿著比基尼的樣子不再像過去一樣性感，而是小腹微凸，被懷疑已經「有了」，將在今年產下2人愛的結晶；對此，伊娃朗格莉亞最近則終於打破沉默，出來說明自己的懷孕傳聞。

伊娃朗格莉亞（左）在去年5月與交往2年的男友荷西佩佩巴斯頓（右）完婚。（翻攝自PEOPLE）

伊娃朗格莉亞上月底開心到海邊去放鬆度假，那時也不忘PO出開心玩耍的照片及影片來和粉絲們分享，但眼尖的網友們則發現，穿著三點式比基尼被一旁小孩手中的水槍瘋狂掃射的她，身型圓潤許多，小腹更是明顯微凸，因此推測她應該是已經懷有身孕。而她最近在接受《Entertainment Tonight》訪問時，就出面澄清這一切僅是誤會，表示：「我看到幾張我自己在船上胖到不行的照片，我必須告訴大家，我所做的只有大吃起司罷了」，強調自己沒有懷孕，只是那時吃了滿肚子的起司、鬆餅還有紅酒，腹中的不是嬰兒寶寶而是「食物寶寶」，為這尷尬的誤會畫下了句點。

伊娃朗格莉亞事後澄清自己當時只是吃多了，肚子裡塞滿食物才會看起來像是懷孕。（翻攝自伊娃朗格莉亞Instagram）