奶茶妹燦笑曬愛 千億CEO這舉動超掉漆

奶茶妹擁有脫俗空靈的氣質，是不少網友心中的女神。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「奶茶妹」章澤天去年3月為中國京東商城創辦人劉強東產下一女，從「千億少婦」成功晉升「千億人母」，小倆口鮮少公開曬愛，昨在Instagram貼出同框照，沒想到老公卻只顧低頭滑手機，絲毫不理會鏡頭，讓網友笑虧「原來幸福人妻也是有被冷落的時候！」

奶茶妹（左）與千億CEO尪合照，沒想到老公竟只顧滑手機。（翻攝自Instagram）

章澤天近日與老公劉強東赴義大利出席「威尼斯藝術雙年展」，她身穿黑色條紋洋裝，整個人散發脫俗的空靈氣質，開心對鏡頭燦笑，老公則在旁眉頭深鎖，不斷低頭滑手機，對愛妻完全不予理會，兩人動作意外形成對比。照片貼出後，網友紛紛留言「劉總看起來很忙」、「老劉這麼認真在看啥呢？」、「老劉應該不知道自己被拍了」、「女神越來越美啦」、「又撒狗糧」。

劉強東（左）去年曾在法國塞納河邊半蹲跪地，只為替愛妻奶茶妹拍攝街景照，毫無霸道總裁架勢。（翻攝自Instagram）

奶茶妹（左）與老公劉強東（右）鮮少在網路上曬愛。（翻攝自Instagram）

章澤天原為中國清華大學校花，2010年因拿著一杯奶茶的照片在網路上曝光，清新脫俗氣質，成為網友瘋狂搜尋對象，並暱稱她「奶茶妹」，畢業後進入微軟企業工作，並與富商劉強東結交、結婚，成為豪門少婦，人生歷程如此順遂，讓不少網友相當羨慕。

奶茶妹2010年以一張手拿奶茶的照片，在網路上爆紅。（翻攝自網路）