（影音）張小燕不願當納豆 就怕遭阿Ken遺棄

張小燕（左）、阿Ken（右）主持中視新節目。（記者趙世勳攝）

〔記者趙世勳／台北報導〕張小燕、阿Ken今日（11日）出席中視新節目記者會，電視台出動禮車、紅毯及夾道人群，媲美頒獎典禮的規格迎接。當主持人問及2人對新節問有何準備時，小燕姐表示只希望自己別變成納豆，以免阿Ken不跟她合作。