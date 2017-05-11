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參加林宥嘉婚禮沾喜氣？Hebe臉書樂曬新歡

2017/05/11 14:33

Hebe（右）網路曬照，炫耀自己把到新朋友樂樂。（翻攝自Hebe微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Hebe田馥甄赴輕井澤參加林宥嘉與丁文琪的婚禮，卻意外牽上姻緣線？今天Hebe忍不住在臉書上跟大家介紹她的新朋友「樂樂」。

樂樂在林宥嘉大喜之日派對上表演Bang Bang Bang實在太搶眼太可愛，於是Hebe親自獻花送給樂樂，女神搭訕果然一次就上手，兩人結為好友。Hebe與樂樂的照片在臉書貼出一小時就立刻吸引1.6萬人按讚，網友也大讚Hebe「很會把小孩」。

新娘丁文琪本人也在底下留言：「我的樂樂寶貝，不可以愛上甄甄阿姨。」引來網友打趣道：「樂樂的正宮出現」、「是要愛Kiki阿姨嗎？」還有人稱讚Hebe是「孩子界的公關」，可見Hebe很喜歡小孩，而且跟孩子們關係都很好。

（左起）Selina、樂樂、Hebe參加林宥嘉、丁文琪婚禮玩得很開心。（翻攝自Hebe微博）

對於Hebe跟樂樂的一下子就建立起友誼，丁文琪馬上打翻醋罈子，也不顧自己是新娘子的身份，在Hebe貼文底下霸氣回答：「對！我才是正宮。」

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