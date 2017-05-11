辜莞允上空解放D奶 U型側乳線被看光
2017/05/11 14:15
〔記者曾德蓉／台北報導〕「NONO」辜莞允突破尺度，拍攝寫真集《陪伴你的每一天》，橫跨四季，從礁溪、墾丁到沖繩等地取景，除了比基尼與私密內衣的辣照，還有紀錄她日常可愛俏皮又帶有性感的畫面。
辜莞允在寫真書中有不少性感照。（尖端提供）辜莞允在書中霸氣露出U型側乳線。（尖端提供）
辜莞允在寫真中驚天一脫，真空上陣，露出D奶側乳線，還泡裸湯露美尻，當時她在礁溪溫泉取景，現場雖有其他民眾，她仍露得大方，展現敬業精神，完成拍攝工作。
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