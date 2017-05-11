郭泰源私下被爆如小孩般幽默 張瓊姿吃醋回「只屬於女兒」

張瓊姿（右二）帶著大女兒郭思瑜（最左）及小女兒郭思維（最右）接受《小燕有約》專訪。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕張瓊姿日前首度帶著2位掌上明珠郭思瑜（Joanne）、郭思維（Susan）錄製TVBS《小燕有約》，張瓊姿的2個女兒得來不易的試管嬰兒，談起教育問題，張瓊姿透露：「通常我講不贏她們，到最後就用哭的」；而談起郭泰源，大女兒郭思瑜（Joanne）表示：「爸爸曾說過：『我這輩子就栽在妳們這三個女人身上！』」

張瓊姿首度帶著兩位掌上明珠接受《小燕有約》專訪。（TVBS提供）

說起爸爸郭泰源，大女兒郭思瑜（Joanne）在節目中和跟張小燕告狀：「爸爸的夢想，就是把我跟妹妹養得胖胖的，然後讓我們嫁不出去！」話鋒一轉，郭思瑜（Joanne）看了看妹妹和自己，自嘲：「看看我們現在的身材，真的離爸爸的夢想越來越近了！」而小女兒郭思維（Susan）談起爸爸則表示：「他就像個孩子一樣，很幽默，會跟我們打鬧嬉戲」，讓張小燕不解地問：「真的假的? 他可是球場上的不苟言笑的總教練！」一旁的張瓊姿見狀，口氣略帶吃醋意味補充：「他這一面只屬於女兒啦！」

節目尾聲，2個女兒現場獻上親手寫的母親節卡片，但當女兒緩緩地拿出卡片，摸不著頭緒的張瓊姿還問：「是拿去年的來送我嗎？」讓2女忍不住對著鏡頭翻白眼。小女兒郭思維（Susan）的卡片上寫道：「感謝媽媽總是為這個家操心，以後就由我和姐姐來分憂」，大女兒郭思瑜（Joanne）則是寫著：「媽媽對外總是不懂得拒絕，常常吃虧，未來也讓我和妹妹來保護妳吧」，女兒的真心話令張瓊姿備感窩心，忍不住送上香吻，讓現場感受到母女情深的一面。

張瓊姿親吻大女兒郭思瑜（Joanne）。（TVBS提供） 張瓊姿親吻小女兒郭思維（Susan）。（TVBS提供）