23年前爸爸因空難離世 陳建州：為他努力的活
2017/05/11 14:44
〔娛樂頻道／綜合報導〕「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪婚後育有一對超萌雙胞胎「飛飛翔翔」，家庭生活美滿幸福，但鮮為人知的是23年前陳建州的父親在23年前因空難過世，他昨天在直播節目被同樣遭逢父親過世的網友詢問：「好想爸爸，不知道怎麼辦？」陳建州難得嚴肅地回覆：「我每天都想我父親，我能做的就是為他努力的活。」
《ETtoday》報導，陳建州表示爸爸罹難時，雖然有收到保險金理賠，但光是處理後事等就所剩無幾，好在當年17歲的他早就被職業籃球隊相中，年紀輕輕就經濟獨立拒拿家裡的錢，他曾說過：「要為父親更努力精彩的，活出生命的價值和美好。」而主持人沈玉琳也大讚陳建州是個上進的藝人，接著他又提到自己今年將滿50歲，女兒卻只有2歲：「如果哪一天我離開她，她有辦法接受嗎？」
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