限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

23年前爸爸因空難離世 陳建州：為他努力的活

2017/05/11 14:44

陳建州表示每天都很想亡父。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪婚後育有一對超萌雙胞胎「飛飛翔翔」，家庭生活美滿幸福，但鮮為人知的是23年前陳建州的父親在23年前因空難過世，他昨天在直播節目被同樣遭逢父親過世的網友詢問：「好想爸爸，不知道怎麼辦？」陳建州難得嚴肅地回覆：「我每天都想我父親，我能做的就是為他努力的活。」

《ETtoday》報導，陳建州表示爸爸罹難時，雖然有收到保險金理賠，但光是處理後事等就所剩無幾，好在當年17歲的他早就被職業籃球隊相中，年紀輕輕就經濟獨立拒拿家裡的錢，他曾說過：「要為父親更努力精彩的，活出生命的價值和美好。」而主持人沈玉琳也大讚陳建州是個上進的藝人，接著他又提到自己今年將滿50歲，女兒卻只有2歲：「如果哪一天我離開她，她有辦法接受嗎？」

相關新聞

推薦新聞
（獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說... （獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說...
2017/05/11 07:27
混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師 混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師
2017/05/11 11:06
經紀人疑為愛輕生 成陳曉東17年來心中的痛 經紀人疑為愛輕生 成陳曉東17年來心中的痛
2017/05/11 11:50
（獨家）《有話好說》遭部會封殺？主持人暴怒拒當傳聲筒 （獨家）《有話好說》遭部會封殺？主持人暴怒拒當傳聲筒
2017/05/11 08:32
網友膩了林奕含性侵議題 呂秋遠：日夜被折磨才令人厭煩 網友膩了林奕含性侵議題 呂秋遠：日夜被折磨才令人厭煩
2017/05/11 11:12
豬哥亮病房現況公開！疑似親屬人士在門口探查 豬哥亮病房現況公開！疑似親屬人士在門口探查
2017/05/11 12:39
瑞莎大讚台灣治安好！ 自爆來台多年都沒鎖過家門 瑞莎大讚台灣治安好！ 自爆來台多年都沒鎖過家門
2017/05/11 07:54
遛完咘咘抱Bo妞 修杰楷甜喊「好一個幸福循環」 遛完咘咘抱Bo妞 修杰楷甜喊「好一個幸福循環」
2017/05/11 13:54
《房仲女王》凍蒜日本第一美 北川景子紅到發紫 《房仲女王》凍蒜日本第一美 北川景子紅到發紫
2017/05/11 06:57
辜莞允上空解放D奶 U型側乳線被看光 辜莞允上空解放D奶 U型側乳線被看光
2017/05/11 14:15
「每晚都會濕！」香港波神自曝閨房秘辛 「每晚都會濕！」香港波神自曝閨房秘辛
2017/05/11 12:55
宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」 宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」
2017/05/11 12:26
香港半百前玉女 被爆轉性愛女人 香港半百前玉女 被爆轉性愛女人
2017/05/11 10:03
日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子 日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子
2017/05/11 08:15
恭喜！鍾欣怡宣布有「小白點」 超音波證實懷男丁 恭喜！鍾欣怡宣布有「小白點」 超音波證實懷男丁
2017/05/11 08:33
酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」 酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」
2017/05/11 09:35
《RM》全昭旻簽約台經紀公司 嚮往浪漫愛情 《RM》全昭旻簽約台經紀公司 嚮往浪漫愛情
2017/05/11 08:51
「有好爸爸很重要」 千億富少把妹兼談心 「有好爸爸很重要」 千億富少把妹兼談心
2017/05/11 11:55
華人首家AV公司成立？台灣男優出道倒數計時 華人首家AV公司成立？台灣男優出道倒數計時
2017/05/11 13:10
《追殺比爾》男星突傳離世 享壽77歲 《追殺比爾》男星突傳離世 享壽77歲
2017/05/11 10:11
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.