限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

池昌旭進出法院被記者關注 原來是為了「這檔事」

2017/05/11 13:15

池昌旭為新戲《奇怪的搭檔》宣傳。（翻攝自TV Daily）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢男星池昌旭接下SBS水木新劇《奇怪的搭檔》，在戲中扮演檢察官，雖然不用拍武打戲，但是絕對不能少了池昌旭的好身材。

《奇怪的搭檔》昨日首播，當中不僅有池昌旭出浴鏡頭，飾演法律研究生的南志鉉，也跟池昌旭成為一段歡喜冤家。池昌旭為此還特別到法院學習，發生不少趣事，他表示：「為了拍好這部戲，去法院體驗學習時，曾經遇過記者。當時那位記者看到我之後，就問了其他人，（池昌旭）是不是因為什麼不好的事情才來的，後來那個人告訴他，我是來法院體驗學習，記者才離開。」後來池昌旭俏皮補上：「這件事讓我再次體會到一定不能做壞事阿！」

因為終於不用拍打戲，池昌旭覺得非常愉快，而且作品既輕鬆又有春天的感覺。另一位主演崔泰俊則笑稱，在《奇怪的搭檔》這部戲裡，他的角色好像喜歡池昌旭多於女主角南志鉉，原來池昌旭跟崔泰俊本來就是「超級麻吉」，崔俊泰還向池昌旭告白：「和池昌旭哥一起實在太好了。剛開始我還在考慮要不要參加演出，池昌旭打電話給我，希望我慎重考慮，最後反而是我每次拍攝都迫不及待趕到現場。」

池昌旭魅力太強，同戲演員都愛上他。（資料照，記者王文麟攝）

相關新聞

推薦新聞
別再叫我「美國隊長」！ 克里斯潘恩上節目正名 別再叫我「美國隊長」！ 克里斯潘恩上節目正名
2017/05/11 14:47
（影音）美國隊長為小孩念床邊故事 讓媽媽們也瘋狂 （影音）美國隊長為小孩念床邊故事 讓媽媽們也瘋狂
2017/05/11 14:20
（影音）明天就要入伍 李敏鎬今天公開了這個...！ （影音）明天就要入伍 李敏鎬今天公開了這個...！
2017/05/11 13:19
「每晚都會濕！」香港波神自曝閨房秘辛 「每晚都會濕！」香港波神自曝閨房秘辛
2017/05/11 12:55
宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」 宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」
2017/05/11 12:26
雪莉認愛大11歲多金男友 舊愛留言暗指「劈腿」？ 雪莉認愛大11歲多金男友 舊愛留言暗指「劈腿」？
2017/05/11 11:48
《星際異攻隊2》男星回春30歲 竟只靠10％特效！ 《星際異攻隊2》男星回春30歲 竟只靠10％特效！
2017/05/11 11:35
混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師 混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師
2017/05/11 11:06
超越仇人馮迪索 巨石強森放話想角逐這個大位！ 超越仇人馮迪索 巨石強森放話想角逐這個大位！
2017/05/11 10:30
《追殺比爾》男星突傳離世 享壽77歲 《追殺比爾》男星突傳離世 享壽77歲
2017/05/11 10:11
日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子 日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子
2017/05/11 08:15
《房仲女王》凍蒜日本第一美 北川景子紅到發紫 《房仲女王》凍蒜日本第一美 北川景子紅到發紫
2017/05/11 06:57
雪莉認愛！ 和大11歲新歡蜜遊古巴 雪莉認愛！ 和大11歲新歡蜜遊古巴
2017/05/10 21:34
董子健追妻嘴硬不表白 太早死會李冰冰開罰 董子健追妻嘴硬不表白 太早死會李冰冰開罰
2017/05/10 21:24
當眾問男星「戴不戴套」 網紅遭批性騷擾 當眾問男星「戴不戴套」 網紅遭批性騷擾
2017/05/10 21:13
女星大學煙燻妝舊照曝光 根本真人芭比！ 女星大學煙燻妝舊照曝光 根本真人芭比！
2017/05/10 20:44
女星家規曝光 竟遭嗆腥夫偷吃有理 女星家規曝光 竟遭嗆腥夫偷吃有理
2017/05/10 19:49
全昭彌爸合作宋仲基 爆料他「完美得讓人討厭」 全昭彌爸合作宋仲基 爆料他「完美得讓人討厭」
2017/05/10 18:35
持球桿砸破記者頭 陳羽凡崩潰醉求放過 持球桿砸破記者頭 陳羽凡崩潰醉求放過
2017/05/10 17:19
雪莉大叔控！ 新歡起底是大11歲品牌主管 雪莉大叔控！ 新歡起底是大11歲品牌主管
2017/05/10 16:58
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.