池昌旭進出法院被記者關注 原來是為了「這檔事」

池昌旭為新戲《奇怪的搭檔》宣傳。（翻攝自TV Daily）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢男星池昌旭接下SBS水木新劇《奇怪的搭檔》，在戲中扮演檢察官，雖然不用拍武打戲，但是絕對不能少了池昌旭的好身材。

《奇怪的搭檔》昨日首播，當中不僅有池昌旭出浴鏡頭，飾演法律研究生的南志鉉，也跟池昌旭成為一段歡喜冤家。池昌旭為此還特別到法院學習，發生不少趣事，他表示：「為了拍好這部戲，去法院體驗學習時，曾經遇過記者。當時那位記者看到我之後，就問了其他人，（池昌旭）是不是因為什麼不好的事情才來的，後來那個人告訴他，我是來法院體驗學習，記者才離開。」後來池昌旭俏皮補上：「這件事讓我再次體會到一定不能做壞事阿！」

因為終於不用拍打戲，池昌旭覺得非常愉快，而且作品既輕鬆又有春天的感覺。另一位主演崔泰俊則笑稱，在《奇怪的搭檔》這部戲裡，他的角色好像喜歡池昌旭多於女主角南志鉉，原來池昌旭跟崔泰俊本來就是「超級麻吉」，崔俊泰還向池昌旭告白：「和池昌旭哥一起實在太好了。剛開始我還在考慮要不要參加演出，池昌旭打電話給我，希望我慎重考慮，最後反而是我每次拍攝都迫不及待趕到現場。」

池昌旭魅力太強，同戲演員都愛上他。（資料照，記者王文麟攝）