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衰運連連！貝克漢為《亞瑟》毀容 還遭網友酸演技爛

2017/05/11 12:43

小貝為戲毀容。（翻攝自貝克漢Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「足球金童」貝克漢（David Beckham）最近真的衰到家，除了爆粗口、假公益之外，在新片新片《亞瑟：王者之劍》客串扮演盜賊領袖，也是一場災難。

《亞瑟：王者之劍》昨晚在倫敦舉辦首映會，僅貝克漢和18歲的長子布魯克林聯袂出席，嬌妻維多莉亞和其他3名子女則不見蹤影。貝克漢為戲賣醜，簡直大毀容。滿臉疤痕不說，還有一口爛牙。

儘管他為戲犧牲色相，但演技仍遭網友狂酸：「這是我看過最差的演技，很不幸地被我目睹」、「剛剛看到貝克漢先生在《亞瑟：王者之劍》的預告，我的天啊，真的很不舒服！」

貝克漢演技遭網友酸爆，但他心情不受影響。（本報資料照）

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