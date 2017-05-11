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性感詩人身材太好 小S、林志玲齊聲大讚

2017/05/11 12:38

吳翔震（左）客串電影《吃吃的愛》，跟林志玲（右）對戲。（李韶明提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「性感詩人」吳翔震受到蔡康永導演照顧，客串他首度執導的電影《吃吃的愛》，不過吳翔震跟小S比較熟，在片中卻只跟林志玲對戲，但在拍戲現場，小S仍然跟林志玲誇讚吳翔震說：「他身材很好喔！」林志玲也「哇！」的一聲表示讚嘆，讓吳翔震當場臉紅害羞。

吳翔震出道以來，蔡康永和小S堪稱是兩大貴人，多年前蔡康永主持《決戰第一名》，吳翔震就在節目中因為「塞襪子事件」爆紅；之後《康熙來了》中，蔡康永跟小S又在一集「熟女盲選」中，將焦點集中在吳翔震身上，讓他再受矚目。而去年吳翔震推出寫真集《抱你寫詩》，小S也義氣大力推薦，讓他相當感動。

吳翔震（右）去年推出寫真集《抱你寫詩》，小S（左）也大力推薦。（李韶明提供）

這次能夠客串《吃吃的愛》，吳翔震表示：「康永哥真的很照顧我，他幾乎是看著我成長，從模特兒時期到現在，許多時刻都在幫我！」他今年到中國拍攝網劇， 重心仍將以戲劇及電影為主，許多粉絲也都希望他再出寫真集，他希望先拍幾部好的戲劇，多累積作品，才能讓自己成長茁壯。《吃吃的愛》將於5月27日在台上映。

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