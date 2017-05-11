（影音）美國隊長為小孩念床邊故事 讓媽媽們也瘋狂
2017/05/11 14:20
「美國隊長」克里斯伊凡最近成為《BBC》的旗下兒童頻道《CBeebies》的床邊故事朗讀者。（翻攝自BBC）
〔記者陳昱均／綜合報導〕在漫威電影當中飾演正義無懼的英勇「美國隊長」的好萊塢男星克里斯伊凡，不僅擁有俊美外貌以及強壯結實的體魄，還擁有十分悅耳動聽的嗓音，最近他就獲得英國《BBC》的邀請，來為旗下兒童頻道《CBeebies》那些準備上床睡覺的孩子們閱讀床邊故事，沒想到因此狂熱的不是將「美國隊長」視為偶像崇拜的小孩，而是一群被克里斯伊凡給徹底迷倒電暈的媽媽們！
克里斯伊凡（左）最近才在新片《天才的禮物》中大展父愛爆棚的演技。（翻攝自Flickering Myth）
克里斯伊凡最近才在新片《天才的禮物》當中，飾演獨力扶養自殺逝世的妹妹女兒長大的舅舅，帶小孩的情節以及父愛爆棚的帥氣模樣讓不少女粉絲都狂熱不已；現在又於英國當地時間10日晚上來幫小孩朗誦床邊故事，選了閱讀相當符合他美國隊長身份的故事《即使是超級英雄，也會有難過的日子》（Even Superheroes Have Bad Days），而一大票媽媽們聽完之後，馬上就在推特上興奮表示：「這實在太美好了」、「克里斯伊凡讓我有了美好的一天」、「製作單位一定出賣了自己的靈魂才換來這個成果吧」，更有網友爆笑寫道：「我媽聽了克里斯伊凡的床邊故事後不斷瘋狂尖叫，老天啊，感覺她好像被催眠了」，再次證明克里斯伊凡無與倫比的強大魅力。
比起聽到美國隊長來唸床邊故事而開心的孩子們，媽媽們顯得更加為克里斯伊凡而瘋狂。（翻攝自Daily Express）
相關影片：〈影片取自每日郵報，如遭移除敬請見諒〉
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