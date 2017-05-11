保護政治受難者 動物園長夫人霸氣挺身而出！

好萊塢女星潔西卡雀斯坦主演《園長夫人：動物園的奇蹟》。（傳影互動提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕好萊塢女星潔西卡雀斯坦不只主演《園長夫人：動物園的奇蹟》，還親自跳下來當電影監製，她在片中演出女主角安東妮娜夫人，更親自飛到波蘭的華沙動物園，和故事原型安東妮娜夫人的親生女兒泰瑞莎見面，也參觀了華沙動物園，聽泰瑞莎講母親不為人知的秘密。

潔西卡雀斯坦演任何角色都做足功課，電影中的安東妮娜夫人必須用鋼琴來提示躲在家中的猶太人何時該躲起來，對於不會彈鋼琴的潔西卡來說，要彈出一首完整的蕭邦、貝多芬可說是一大難題，但完美主義的她，是不會允許替身代替她彈琴的，為了能忠實呈現彈琴的戲，她下足了苦心練習許久，最後成功在電影中優雅地彈出完美的貝多芬。

《園長夫人：動物園的奇蹟》改編自黛安阿克曼的同名暢銷小說，也是感動全世界的真實事件改編，作者黛安從安東尼娜本人的日記譯本和其他歷史資料取材，還前往華沙動物園訪問園長夫婦的兒子以及當地居民，才重新還原出這段發生於二戰期間的動人故事。該原著小說橫掃紐約時報、華盛頓郵報、國際先鋒論壇報等國際媒體一致盛讚推薦，如今這個感動全世界書迷的真實故事，即將搬上大銀幕，並由金獎女星潔西卡雀絲坦來詮釋女主角安東尼娜，這位在困境中勇敢對抗強權的堅毅女性。

故事描述安東尼娜是華沙動物園的園長夫人，所有動物都是她最親近的家人，平靜的日子卻隨著二戰德軍來襲而被破壞殆盡，許多摯友因為猶太人的身份被德軍抓走，面對滿目瘡痍的動物園及傷痛，她和先生決定挺身而出保護猶太人。電影將於5月19日在台上映。

《園長夫人：動物園的奇蹟》中文正式預告〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉：