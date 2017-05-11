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乘客要求「幫我吹一下」 華航空姐竟豪爽答應

2017/05/11 12:14

Elvira自曝工作糗事。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕華航空服員「Elvira」外型甜美、身材火辣，近日在飛機上服務時，被乘客詢問：「剛要了一杯熱茶，可以幫我ㄘㄨㄟ一下嗎？」沒想到她競拿起桌上的茶吹了一下，事後發現是「催」，當下糗翻。

Elvira擁有S型火辣身材。（翻攝自Instagram）

Elvira外型甜美，社群網站有萬名粉絲關注。（翻攝自Instagram）

Elvira在Instagram透露，近日因沒睡好，上早班時，頭暈腦脹，完全失去思考能力，推免稅車被乘客叫住，「小姐，我剛要了一杯熱茶，可以幫我吹一下嗎？」她不加思索拿起該乘客桌上的茶，以嘴將茶吹涼，沒想到對方愣住，尷尬向她說：「那個...這杯冷掉了，我剛請另一位小姐給我一杯熱的還沒來，可以幫我催一下嗎？」

Elvira擁有修長美腿。（翻攝自Instagram）

Elvira完全傻住，只能面無表情將擺在桌上的茶收走，並請乘客稍等一下，雖表面相當鎮定，但心裡卻浮現許多小劇場，直喊：「想用免稅車把自己輾過去！」機上烏龍事件曝光後，網友紛紛留言：「沒關係，加油！增添工作樂趣」、「原來還有這樣的服務」、「好貼心的舉動啊！」、「太好笑了無法自我了！太可愛了」

Elvira時常透過IG分享生活點滴。（翻攝自Instagram）

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