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首唱倒數！李千娜被兒弄得又哭又笑

2017/05/11 11:33

李千娜出道10年，將舉辦首場「個」唱。（環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜要舉辦出道10年來的首場個唱，她選在母親節前一天開唱，剛收到了兒子寄來的母親節卡片打氣，把李千娜逗得又哭又笑！

李千娜在臉書談到：「在演唱會前收到兒子寄來的母親節卡片，讓我哭了。。。看到兒子敬上我笑了，真是太可愛了！」洋溢著為人母的幸福。

李千娜分享了兒子寄來的母親節卡片。（翻攝自臉書）

5月13日李千娜將在華山Legacy舉辦讚聲演唱會，除了要首唱為電視劇《通靈少女》配唱的歌曲《不曾回來過》，搖滾天王伍佰也會擔任嘉賓站台。

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