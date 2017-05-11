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宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」

2017/05/11 12:26

申寶羅在節目中提及當年被宋仲基獻吻，還曾因此挨了導演的罵。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓長壽綜藝節目《搞笑演唱會》日前播出900集特輯，並回顧過往節目經典場面，因韓劇《太陽的後裔》爆紅的男神宋仲基，過去也曾該節目露臉，甚至獻吻主持班底申寶羅，申寶羅在節目中回憶此事，自爆當初還曾因此挨導演的罵，遭對方訓斥：「不管怎麼看好像都懷有私心」，引發網友關注。

2011年宋仲基以嘉賓身分演出《搞笑演唱會》，飾演不時向申寶羅撒嬌的小男生，之後因為向申寶羅借零用錢遭拒，便索性獻吻，更連續親了申寶羅的臉頰2次，讓申寶羅興奮到表情失守，台下觀眾也激動尖叫。申寶羅在特輯中重提當年被宋仲基親的趣事，表示：「觀眾和我都非常喜歡那一幕，但是當時我一下台後，就被導演狠狠的罵了一頓，說我怎麼可以帶著私心去演？」而申寶羅被宋仲基「啵臉頰」後，當場臉紅又開心不已的表情，也透過節目特輯重新播放，讓觀眾們藉機重溫男神以前的稚嫩萌樣。

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