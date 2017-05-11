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雪莉認愛大11歲多金男友 舊愛留言暗指「劈腿」？

2017/05/11 11:48

韓媒昨曝光雪莉（左）與金民俊在西洋情人節的約會照，讓雪莉陷入劈腿疑雲。（翻攝自Dispatch）

〔記者陳立妍／綜合報導〕23歲的南韓女星雪莉，3月初與大她14歲的歌手男友崔子宣告分手，昨被爆2個月前已火速搭上新歡，新男友是大她11歲的嘻哈品牌總監金民俊，新戀情被指無縫接軌。而雪莉的舊愛崔子，上月曾在IG公開一張羊腿的照片，並寫下:「這就是羊腿嗎？」由於韓文的「羊腿」及「劈腿」同字同音，加上昨韓媒《Dispatch》接力曝光雪莉與金民俊在2月14日情人節的約會照，讓雪莉因此深陷劈腿疑雲中。

崔子上月曾在IG公開羊腿照，由於韓文的「羊腿」及「劈腿」同字同音，也讓雪莉的新戀情陷入爭議。（翻攝自IG）

韓媒報導，雪莉年初透過友人介紹認識金民俊，3月發展成情侶關係，且2人不時在梨泰院出沒約會，態度大方，私毫未有隱瞞新戀情之意。昨雪莉所屬的「SM娛樂」證實雪莉與金民俊拍拖中，透露2人最近互生好感進而交往，不過因為雪莉新戀情萌芽與上一段感情結束的時間點相近，讓不少網友質疑雪莉似乎腳踏兩條船，也令雪莉再度陷入是非。

雪莉（右）與崔子於3月初驚傳分手，過去2人談戀愛不時在社群網站放閃。（翻攝自網路）

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