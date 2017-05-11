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華人首家AV公司成立？台灣男優出道倒數計時

2017/05/11 13:10

知名AV達人一劍浣春秋透露，已經有華人出資收購AV事務所，且「據說」已經找好台灣的男優。（示意圖，翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV產業盛行，不少有志用「下半身」闖天下的台灣男性也因此格外嚮往能到日本當AV男優，知名AV達人一劍浣春秋就在《PLAY NO.1》網站自爆，每隔一段時間就會有人向他詢問如何到日本當AV男優？昨他在網站透露，已經有華人出資收購AV事務所，且「據說」已經找好台灣的男優，甚至就連記者會的時間都定好了！

先前一名自稱「魯蛇」的台灣李男，因勇闖日本參加AV男優選拔，最後抱回冠軍並與AV女優美織舞「床戰」，被網友封為「台灣汁光」，雖然他最後並未在暗黑界落地生根，但他的故事也鼓舞了一些有心從事AV業的台男。根據一劍浣春秋表示，其實AV事務所和片商並沒有外界想像地有錢，已經有不只一家的事務所被收購，而收購事務所的華人資金，「據說」也已找好台灣的男優，並與片商JHV集團合作，計畫讓這些華人男優能在「淫光幕」上一展長才，對方甚至還找他推薦能吸引華人關注的女優，證實先前批踢踢有人爆料有關「華人將成立第一家AV公司」並非空穴來風，也已經有人著手佈局規劃VR影片及線上直播等週邊產業。

台灣網友對於這項消息則多數表示樂觀其成，甚至還有人留言：「沒想到真的有台灣人做出行動，行行出狀元！加油！good屌！」對於後續發展十分期待。

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