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混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師

2017/05/11 11:06

小澤瑪麗亞有「AV天后」之稱。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲日本混血AV女優小澤瑪麗亞，以傲人上圍與天使臉蛋，擠身AV天后，去年定居於菲律賓，近日傳出戀愛ING，對象則為演員兼廚師的薩拉索拉。

小澤瑪麗亞不時放送福利，曬出清涼照造福粉絲。（翻攝自Instagram）


小澤瑪麗亞去年定居於菲律賓，先前公開放話想交男友，近日就傳出與當地演員兼廚師的薩拉索拉熱戀，因男方在當地投資一間體育酒吧，小澤瑪麗亞是該酒吧常客，讓他們開始日久生情，數月前開始約會，直到近期男方透露兩人一起過了情人節，戀情才正式曝光，而2人相戀後也毫不避諱地在Instagram曬出多張親密合照，閃瞎眾人。

小澤瑪麗亞（右）菲律賓演員兼廚師的薩拉索拉（左）熱戀。（翻攝自Instagram）

小澤瑪麗亞（右）菲律賓演員兼廚師的薩拉索拉（左）熱戀。（翻攝自Instagram）

小澤瑪麗亞2005年入行拍AV，首部作品《新面孔》讓她迅速走紅，2009年演出台灣驚悚電影《絕命派對》後，便宣布退出AV界；去年她離開日本，移居菲律賓經營酒吧，偶爾至中國接商演活動，人氣仍相當火紅。

小澤瑪麗亞（右）菲律賓演員兼廚師的薩拉索拉（左）熱戀。（翻攝自Instagram）

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